Auto Review 3 in de webshop - Sorry voor de bak herrie op de cover

Het is niet dat de Aston Martin Vantage F1 en Mercedes-AMG GT Black Series op de cover je willen wegjagen. Nee, zeker niet. Ze proberen je alleen maar over te halen om het blad in te kijken. Want hun reportage is niet de enige die luidruchtig is:

Zou de Dacia Spring schreeuwen als hij bij ons op de pijnbank gaat?

Inclusief de aanschafsubsidie van 3350 euro die je bij de koop (of het private-leasen) van een elektrische auto kunt aanvragen, is de Dacia Spring voor 15.200 euro al van jou. Met een dergelijk bedrag is de kleine elektrische Roemeen zelfs een van de goedkoopste auto’s van Nederland. Wij vertellen je wat je van de guitige Spring mag verwachten – en vooral ook: wat niet.



Hoe lawaaiig is het kattengevecht tussen de Peugeot 308, Mazda 3 en Volkswagen Golf?

Wij vinden de nieuwe Peugeot 308 zó mooi, dat we bij de eerste kennismaking spontaan dichtregels begonnen te citeren. Ook de Mazda 3 oogst veel lof voor zijn design. En de Volkswagen Golf 8? Dat is vooral ‘gewoon een Golf’. Heeft-ie genoeg aan zijn innerlijke waarden om de mooiboys op afstand te houden?



De Fiat 500e 3+1 slaat keihard met de deuren, waarvan hij er drie heeft

Niet met de deuren slaan! Of eigenlijk wel. Want met dat maffe achterdeurtje aan de rechterkant, onderscheidt de Fiat 500e 3+1 zich van de gewone elektrische 500. Heeft het extra portier enig nut, of is het gewoon een leuk geintje van de Italianen?



In onze actieradiustest komen juichend tien EV's naar boven, die het verst op hun batterij komen

Als een merk van de daken toetert dat zijn elektrische auto 600 kilometer ver komt, moet je dat met een strooiwagen natriumchloride nemen. Dus als wij een EV op de redactie hebben (dat gebeurt vaak tegenwoordig) onderwerpen wij hem aan een actieradiustest. Wat is het rijbereik bij 100 km/h en 130 km/h? Deze tien modellen presteerden het beste.



Wel zin in een bak herrie op je koffietafel? Neem Auto Review 3 dan mee uit de winkel of bestel hem in onze webshop.