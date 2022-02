Brandend schip vol Lamborghini's en Porsche kost Volkswagen Group 140 miljoen euro

De Felicity Ace was onderweg van een Duitse haven naar de Verenigde Staten met zo'n 350 miljoen euro aan auto's aan boord, met name van de merken Audi, Bentley, Lamborghini en Porsche. Vlakbij de Azoren vloog het schip in brand. De tweeëntwintig bemanningsleden werden geëvacueerd.

Batterijen elektrische auto's wakkeren brand aan

Op dit moment drijft de Felicity Ace stuurloos over de Atlantische Oceaan, weg van de Azoren. Het schip staat al bijna een week in brand. De vlammen worden aangewakkerd door de lithium-ion batterijen van de elektrische auto's aan boord. Als zo'n batterij in brand vliegt, kan het vuur alleen worden gedoofd met specialistische apparatuur.

Modellen van Bentley, Lamborghini en Porsche

Naar verluidt heeft de Felicity Ace 189 Bentleys aan boord, ongeveer 100 Lamborghini's en maar liefst 1100 Porsches. Er gaan zelfs geruchten dat er een enkele Bugatti op de enorme dekken te vinden is (waarom stuur je die niet gewoon per luchtvracht?). Een verzekeringsmaatschappij schat het verlies voor de Volkswagen Group op ten minste 140 miljoen euro.



Porsche bouwt de 1100 afgebrande auto's opnieuw

Op diverse internetfora melden gedupeerde kopers zich. Porsche zou zijn getroffen Amerikaanse klanten al hebben laten weten dat de auto's binnen nu en 90 dagen opnieuw worden gebouwd. Ook zou op de brandende Felicity Ace een aantal gelimiteerde Lamborghini Aventador Ultimae-modellen staan: de allerlaatste Aventador, waarvan er maar 250 worden gebouwd.



