Schakelen in een EV? Hoe Toyota jou mogelijk voor de gek gaat houden

Huh? Elektrische auto’s hebben toch geen versnellingen? Dat klopt! Maar de versnellingsbakken waarvoor Toyota patenten heeft aangevraagd zijn ook geen echte versnellingsbakken, maar verregaande simulatietechnieken.

Het ware schakelgevoel wordt nagebootst

In het kort komt het er op neer dat de elektrische Toyota’s niet alleen worden uitgerust met een gas- en rempedaal, maar ook met een koppelingspedaal én versnellingspook. Een computer berekent hoeveel koppel er op elk moment geleverd moet worden, gebaseerd op de stand van het koppelingspedaal, het gaspedaal en de positie van de pook. Bij het wisselen van verzet wordt de koppelafgifte zelfs kort onderbroken, om zo het ware schakelgevoel te simuleren.

Ook de toerenteller moet in de gaten worden gehouden

En daar blijft het niet bij. Tot de patenten behoort ook een virtuele toerenteller, die wordt gekoppeld aan opnieuw een computer. Gebaseerd op de gegevens van de elektromotor, de pedalen en de pook, berekent die computer een virtueel toerental. Op het display worden vervolgens alle belangrijke zaken zoals dit toerental, of de huidige ‘versnelling’, geprojecteerd.

Drie verschillende rij-modi

Uit de patenten is op te maken dat Toyota het systeem heeft uitgerust met drie verschillende rij-modi. De eerste modus simuleert de pure rijbeleving. Je moet dan zowel het koppelingspedaal als de pook bedienen. Staat de simulatie in de tweede modus dan is enkel het gebruik van de pook een vereiste. In de laatste stand hoef je ook de pook niet meer vast te grijpen. Volgens Toyota gedraagt de auto zich dan meer als een fossiele auto met automaat, dan zoals een gebruikelijk EV.

Hoe realistisch zou het aanvoelen?

De patenten, acht in totaal, zijn allemaal in de zomer van 2021 aangevraagd. Onduidelijk is in hoeverre de techniek is gevorderd en wanneer we het in toekomstige Toyota’s kunnen verwachten. Ook weten we natuurlijk nog niet of het virtueel schakelen daadwerkelijk een beetje realistisch aanvoelt. Maar als het dat doet, dan laten wij ons graag voor de gek houden.