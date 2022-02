Heb jij in de afgelopen maanden een nieuwe Tesla Model 3 of Model Y gekregen? Dan is er een grote kans dat jouw auto één onderdeel mist. In de stuurinstallatie zitten twee elektronische aansturingsunits. De back-up unit is door Tesla weggelaten in tienduizenden auto's, die de afgelopen maanden in China, Australië en Europa zijn geleverd. Dat het onderdeeltje mist, heeft Tesla niet aan klanten verteld. Nieuwszender CNBC kwam erachter na gesprekken met Tesla-medewerkers en het inzien van interne documenten.

Tesla Model 3 en Model Y hebben onderdeel nodig voor Full Self-Driving

Pff, wat maakt het uit? Het gaat om een back-up onderdeeltje, toch? Ja, dat klopt. Maar in de nabije toekomst kan het voor jou als Tesla-rijder wel degelijk gevolgen hebben. De Model 3 en Model Y hebben de tweede unit nodig voor de uitgebreide Full Self-Driving-functionaliteit. Dus als je die optie als koper / leaserijder hebt aangevinkt op de bestellijst, dan moet je straks met jouw auto terug naar Tesla om het onderdeeltje alsnog te laten plaatsen. Anders is een software-update alleen niet genoeg om FSD in te schakelen, zoals bij Tesla's die de tweede regelunit wél hebben.

Besluit is door Tesla binnen twee weken besloten en geïmplementeerd

Volgens CNBC zijn er binnen Tesla discussies geweest: wél aan klanten vertellen of niet aan klanten vertellen? Uiteindelijk heeft de fabrikant besloten om Model 3- en Model Y-rijders pas in te lichten als de Full Self-Driving-functionaliteit beschikbaar komt. En daar is iets voor te zeggen: vroegere Tesla's hadden maar één regelunit voor de stuurinstallatie. Tesla heeft echter nauwelijks testwerk gedaan om te voorkomen dat de aanpassing mogelijk negatieve gevolgen heeft. Volgens de bronnen van CNBC is het weglaten van de regelunit in twee weken besloten en geïmplementeerd.