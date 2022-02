'Een beter milieu begint bij jezelf.' Behalve als je een minister of staatssecretaris bent. Want dan mag je gewoon in een grote Audi, BMW of Mercedes met benzine- of dieselmotor van hot naar her rijden. De CO2-uitstoot in Nederland moet omlaag. En daarom mogen er vanaf 2030 geen nieuwe brandstofauto's meer worden verkocht. Iedereen moet elektrisch. Maar het kabinet zelf geeft daarbij niet goede voorbeeld. Waarom niet?

Van de dienstauto's voor ministers zijn er twee elektrisch

Voor bewindslieden zijn 31 auto's gereserveerd. Daarvan zijn er twee volledig elektrisch, twintig hebben een hybride-aandrijflijn en de rest rijdt op benzine (vijf auto's) of op diesel (vier auto's). Klinkt goed, twintig hybrides ... Maar helaas, ministers kiezen natuurlijk niet voor een Toyota Yaris Hybrid. De twintig hybrides zijn van het type Audi A8, BMW 7-serie of Mercedes S-klasse, met een flinke brandstofmotor onder de motorkap.

Elektrische auto's vanwege actieradius en laadtijd niet praktisch

De premier en de minister van Justitie hebben een gepantserde auto en die zijn er simpelweg nog niet volledig elektrisch. Volgens een woordvoerder van Defensie, dat het wagenpark beheert, worden de dienstauto's van bewindslieden in de komende jaren verduurzaamd. Tegen Nu.nl zei hij ook dat een elektrische auto voor ministers en staatssecretarissen vooralsnog niet praktisch is, dit in verband met de beperkte actieradius en lange laadtijd.