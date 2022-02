Dit is waarom iemand een half miljoen betaalde voor een oude Saab

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het bedrag van een half miljoen in Zweedse kronen was. Maar goed, dat is nog altijd een dikke 48.000 euro. Ook niet misselijk voor een Saab 96 V4 Super van 1979. Zeker niet als je bedenkt dat hij destijds in Nederland ongeveer 22.000 gulden kostte, oftewel zo’n 10.000 euro.

Saab 96 met slechts 7 kilometer op de teller

Wat deze door en door groene Saab 96 zo bijzonder maakt, is vooral zijn kilometerstand. Er staat maar 7 (!) kilometer op de teller en de productiesticker zit nog op de zijruit. De auto is direct na aankoop op 17 september 1979 in een boerenschuur gezet. Daar heeft-ie meer dan veertig jaar stof staan happen. Onder de spinnenwebben en het mos bleek de auto zo goed als nieuw – ook het interieur.

Vaak zie je dat hele muizenkolonies huishouden in stilstaande auto’s, maar deze schuurvondst is gelukkig verschoond gebleven van muizenissen. Waarschijnlijk was het knalgroene interieur zelfs voor kou lijdende knaagdieren te veel van het goede. Na slechts een goede schoonmaak- en poetsbeurt, was de Saab weer om door een ringetje te halen en ging hij bij het Zweedse veilinghuis Netauktion onder de hamer.

Het veilinghuis had geen biedingsoorlog verwacht

Doordat het veilinghuis flink wat media-aandacht had weten te creëren, waren er veel belangstellenden voor de bijzondere Saab 96. Er ontspon zich een ware biedingsoorlog, die eindigde in een slotbod van 500.000 kronen. Dat was ruim tweemaal zoveel als de geschatte opbrengst van 240.000 kronen.

De nieuwe eigenaar heeft nog wel wat werk aan het groene monster, want de verkopende partij heeft de motor na 42 jaar stilstand niet durven starten. Laat staan dat er met de auto gereden is … Wel zien we op de video dat de remmen niet volledig vastzaten, want de Saab is rollend op de auto-ambulance gelierd.