Bang dat robots de wereld overnemen? Zolang 'autonome' Tesla's tegen paaltjes rijden, is er niks aan de hand

Zoals we al eerder schreven: een Tesla is geen zelfrijdende auto. Autopilot is een verzameling van semi-autonome rijassistenten, zoals andere fabrikanten die ook leveren. In de Verenigde Staten heeft Tesla op proef de zogeheten Full Self-Driving Beta-functionaliteit uitgerold. Die stelt de auto in staat om in bepaalde gevallen grotendeels zelf te rijden. Althans, in theorie ...

Tesla Full Self-Driving Beta is verre van perfect en zorgt soms voor gevaarlijke situaties

Het systeem is verre van perfect en zorgt voor gevaarlijke situaties, waarbij de auto fietsers over het hoofd ziet, zomaar opeens de verkeerde weghelft op rijdt en andere fouten maakt. Youtube wemelt van de video's met daarin aarzelend voortstrompelende Tesla's met FSD Beta ingeschakeld. We zagen echter nog nooit een aanrijding. Tot nu.

FSD Beta is niet meer dan Level 2-autonoom, heeft actieve menselijke supervisie nodig

De naam Full Self-Driving suggereert heel wat, maar in de praktijk is het systeem niet meer dan Level 2-autonoom. Dat betekent dat de auto alleen in beperkte gevallen zelf kan rijden en altijd actieve menselijke supervisie nodig heeft. De bestuurder in deze video lette goed op, maar reageerde niet op tijd toen zijn Tesla een bocht naar rechts veel te scherp nam en tegen een kunststof paaltje reed. De schade bleef beperkt tot een gehavende onderbumper.