Verbruikscijfers plug-in hybrides kloppen van geen kant! Europa wil strengere meetmethode

De Europese Unie wil een betere testmethode om de CO2-emissies van plug-in hybrides te meten, aldus persbureau Reuters. De huidige tests komen tot resultaten die tot vier keer onder de werkelijke uitstoot liggen. Volgens bronnen binnen de EU moet de nieuwe testmethode in 2025 worden ingevoerd. Die zou een combinatie worden van laboratoriumtests en praktijkdata uit de verbruiksmeters van nieuwe auto's. Vooral dat laatste element moet aantonen dat plug-in hybrides veel vaker op de brandstofmotor rijden dan wordt aangenomen.

Het officiële verbruik van een plug-in hybride is erg theoretisch

Het WLTP-verbruik van een plug-in hybride is erg theoretisch. Een mooi voorbeeld ervan is de Audi Q8 55 TFSI e Quattro met een 3,0-liter V6 en een vermogen van bijna 400 pk. Volgens de officiële opgave neemt hij genoegen met 1 liter benzine op 38 kilometer. Never. Nooit. Niet. Volgens de eerdergenoemde Zwitserse studie verbruiken plug-in hybrides gemiddeld 230 procent meer brandstof dan opgegeven. Plug-in hybrides zijn alleen in de stad interessant, concluderen de analysten, omdat ze dan optimaal van de volledig elektrische modus gebruik kunnen maken.