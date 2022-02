Wat?! Kunnen we vanaf juli 2022 nooit meer te hard rijden vanwege ISA?

ISA staat voor Intelligent Speed Adaptation. Op basis van je gps-locatie en camera’s in de auto die verkeersborden herkennen, vergelijkt ISA de snelheid van jouw auto met de heersende snelheidslimiet. Het systeem wordt in de hele Europese Unie verplicht op elk nieuw automodel dat vanaf juli 2022 op de markt komt.

ISA en zwarte doos

ISA werkt met een zwarte doos, die net als bij vliegtuigen kan worden gebruikt voor onderzoek na ernstige ongevallen. Zo kan de politie zien of je soms te hard reed.

Doel is om de verkeersveiligheid te verbeteren, gemiddeld zijn er in de EU wekelijks 500 verkeersdoden te betreuren. Wat betekent dit? Dat je je Porsche, vvvI’tje maar beter kunt verkopen omdat je nooit meer te hard kunt rijden?

ISA waarschuwt, maar grijpt niet in

Wees gerust, er is niet zoveel aan de hand. Als je vanaf juli 2022 in een nieuwe auto rijdt met ISA aan boord, klinkt een waarschuwingspiep als je harder rijdt dan is toegestaan. Bovendien wordt de brandstoftoevoer subtiel afgeknepen totdat je op de geldende maximumsnelheid zit. Trap je het gaspedaal toch in, dan ondervind je een tegendruk.



Maar je schakelt het systeem net zo makkelijk weer uit, want je kunt door de weerstand heen trappen. ISA geeft dus een dringend advies, maar de bestuurder bepaalt of hij het opvolgt. Wel moet je het systeem bij elke nieuwe rit weer uitschakelen, want het staat automatisch ‘aan’.

Wat voegt ISA toe aan verkeersbordherkenning?

ISA werkt veel nauwkeuriger dan de veiligheidssystemen die we al kennen. Tenminste, dat is het idee. De huidige verkeersbordherkenning ziet wel eens een bord over het hoofd, of herkent onderschriften als ‘bij nat wegdek’ niet.

Ook op je navigatiesysteem kun je niet altijd vertrouwen, want die maakt vaak gebruik van verouderde informatie. Veel systemen geven bijvoorbeeld nog weer dat je overdag 130 km/h op bepaalde snelwegen mag rijden. Bovendien staan nieuwe wegen er niet altijd in, zodat het systeem denkt dat je met 130 km/h door een weiland ploegt.

De digitale informatie waarvan ISA gebruikt maakt, zou in elk geval 95 procent van de gevallen moeten kloppen. Niet bepaald foutloos dus, maar de technologie zal zich ongetwijfeld ontwikkelen.



Nooit meer een snelheidsboete

ISA is niets meer dan een extra toevoeging aan de veiligheidssystemen die we al kennen, zoals adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing en verkeersbordherkenning. Hooguit is het wat dwingender. Als je je wél aan de adviezen houdt, heb je nooit meer een verkeersboete. Maar het is nog altijd mogelijk om zo hard te rijden als je wilt ... Overigens wordt het systeem alleen verplicht op nieuwe auto’s. Je klassieker of youngtimer blijft dus gevrijwaard van piepjes …