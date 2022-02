Elon Musk heeft zijn belofte dit jaar zelfs nog wat aangedikt. Hij zou geschokt zijn, zegt-ie, als Tesla dit jaar niet met een Full Self-Driving-systeem komt dat veiliger is dan een menselijke bestuurder. Gaap! Het is hetzelfde riedeltje ieder jaar. Musk beweert dit al sinds 2014. Iemand heeft op Youtube zelfs een korte compilatie gemaakt van zijn uitspraken over autonome Tesla's, die altijd over een jaar op de markt zullen komen.

Bijbetalen voor Full Self-Driving Capability die je niet krijgt

Als je een Tesla bestelt, kun je 7500 euro bijbetalen voor de Full Self-Driving Capability. Krijg je die ook? Nee! FSD is verre van autonoom en bovendien is het systeem in Nederland nog niet beschikbaar. In de VS rijden momenteel ongeveer 60.000 Tesla-bezitters rond met een proefversie ervan: FSD Beta. De verzameling van semi-autonome assistenten werkt slechts redelijk en vereist constante supervisie.

Tesla zit op autonoom niveau 2 en komt voorlopig niet verder

Er zijn niveaus om te geven hoe autonoom een auto is. Tesla zit met FSD Beta op niveau 2, waarbij de auto in bepaalde situaties het rijden kan overnemen, maar wel actief toezicht van een mens nodig heeft. Een echt zelfrijdend voertuig zit op niveau 5, dus Tesla heeft nog een lange weg te gaan. Het is onmogelijk dat de fabrikant dit jaar nog niveau 4 of niveau 5 haalt. Dat zeggen wij niet alleen, dat zegt Tesla zelf ook. Topman Elon Musk blijft echter koppig beweren van wel, al negen jaar lang ...