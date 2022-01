Compacte stadsauto van Tesla komt niet. Wij hoeven onze schoenen dus niet op te eten

De uitspraken van Tesla-baas Elon Musk moet je met een strooiwagen vol natriumchloride nemen. Zo'n half jaar geleden riep de man bijvoorbeeld dat zijn bedrijf in 2023 met een 25.000 dollar kostende stadsauto zou komen. Eentje zonder stuur en pedalen. Wij geloofden Musk toen al niet en beloofden onze schoenen op te eten als hij zijn belofte zou nakomen. Gelukkig kunnen we het houden bij schnitzels als schoenzolen in plaats van echte schoenzolen.

Tesla werkt niet aan een compacte auto, aldus Elon Musk

Want Musk is opeens van gedachte veranderd. Tijdens de presentatie van de jaarcijfers - Tesla boekte een recordwinst - liet hij weten dat er momenteel niet aan een compacte Tesla wordt gewerkt. Waarom niet? Omdat Tesla meer dan genoeg werk heeft aan de Semi (die is uitgesteld), de Cybertruck (die is uitgesteld) en de Roadster (die is uitgesteld). Oh, en er moet een nutteloze menselijke robot worden ontwikkeld ...



Ooit zou de Tesla Model 3 een betaalbaar model worden

Weten jullie het nog? Musk schreeuwde ooit van de daken dat de Model 3 de betaalbare Tesla zou worden, met een vanafprijs van 30.000 dollar in de Verenigde Staten. Nog voor de introductie van de auto verhoogde hij dat bedrag naar 35.000 dollar. En uiteindelijk is de veel gehypete Model 3-variant maar heel even op de markt geweest. Inmiddels is de vanafprijs in de VS 40.690 dollar. In Nederland betaal je minimaal 49.980 euro.