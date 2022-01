Tesla boekt recordwinst, maar Nederland verpest het feestje van Elon Musk

De winst is extra verrassend als je bedenkt hoe negatief Tesla de laatste tijd in het nieuws komt. Want als je een gloednieuwe Tesla in ontvangst neemt, is het altijd maar de vraag wat er loszit, ontbreekt of er onderweg afvalt. Onlangs werd in de VS nog een Tesla Model 3 zonder remblokjes afgeleverd. Toch is met name dit model een succes, samen met de Model Y. Tesla heeft in het afgelopen jaar ruim 900.000 van deze modellen geproduceerd en verkocht. De Model S en Model X blijven met 24.964 wereldwijd afgeleverde modellen flink achter.

De Nederlandse liefde voor Tesla bekoelt

Leuk, die winst, maar Nederland doet niet mee aan de polonaise. In 2019 was de Nederlandse leaserijder nog wél in de ban van Tesla. Vanwege de lage bijtelling werden bijna 30.000 Models 3 op kenteken gezet. De Tesla Model 3 was bij ons dan ook de bestverkochte auto van 2019. Maar hoe lager het bijtellingsvoordeel werd, des te meer de liefde bekoelde. Als we de landelijke verkoopcijfers van 2021 er bij pakken, zien we dat vorig jaar 4151 mensen een nieuwe Tesla kochten. Dat is ruim de helft minder dan in 2020 en zelfs nog maar 13 procent van de aantallen van 2019 ...

Gigafactory Berlijn

Maar Elon Musk zal geen moment wakker liggen van Nederland. Hij ziet minzaam glimlachend dat de winststijging van zijn merk enorm is. In 2020 maakte Tesla nog ‘slechts’ 644 miljoen winst. De enorme toename is volgens de Amerikanen te danken aan de nieuwe fabriek in Shanghai. Tesla investeert ook in andere productievestigingen, zoals de Gigafactory in Berlijn. De Amerikanen geven aan omgerekend 5,8 miljard euro te hebben gepompt in het bouwen van nieuwe fabrieken en in het optimaliseren van de bestaande.

Winst Tesla had hoger gekund

De recordwinst van Tesla had nog hoger kunnen zijn. Net als veel andere autofabrikanten erkent het merk van Musk dat de wereldwijde productie geremd is door het chiptekort. De verwachting is dat deze problemen nog wel even zullen aanhouden. Voor alle nieuwe klanten is het te hopen dat Tesla niet vergeet de remblokken te monteren ...