Grote kans dat jij niet weet wat de 'Dutch Reach' is. Het is een manier van je portier openen. Iemand die links in de auto zit, pakt de deur met zijn rechterhand. Iemand die rechts in de auto zit, pakt de deur met zijn linkerhand. Daardoor draai je automatisch je lichaam en heb je goed zicht op het gebied achter en naast de auto, waar mogelijk een fietser aankomt.

Dutch Reach heeft zijn oorsprong in Nederland

De manoeuvre heeft een Nederlandse oorsprong. In de jaren zestig, zeventig en tachtig, toen het aantal verkeersdoden onder fietsers in ons land nog veel hoger lag, werd de methode veelvuldig toegepast. Waar de term 'Dutch Reach' vandaan komt, is niet helemaal duidelijk. Naar verluidt heeft een Amerikaanse dokter hem bedacht.

Verplicht veilig je deur openen, anders fikse boete

In het Verenigd Koninkrijk is het vanaf zaterdag 29 januari verplicht om de 'Dutch Reach' te gebruiken als je de autodeur opent. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen van 1000 pond (omgerekend bijna 1200 euro). Fietsersorganisaties hebben stevig gelobbyd voor de wet. Te veel Engelse automobilisten gooien gewoon het portier open, zonder zich om fietsers te bekommeren.