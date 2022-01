De gefacelifte BMW 8-serie heeft zijn tanden iets te fel laten bleken

Voor de duidelijkheid, BMW's Iconic Glow-verlichting is zeker niet nieuw. De opzichtige BMW X6 heeft al nieren die als een setje té gebleekte tanden de duisternis in schijnen. En de gefacelifte BMW 8-serie krijgt die nu dus ook. Bovendien krijgen alle versies van de grote sportwagen - de Coupé, Cabriolet en Gran Coupé - voortaan een M Sport-pakket mee, met daarin andere bumpers rondom, 19-inch lichtmetalen M-wielen en een opgewaardeerd remsysteem.

BMW 8-serie ook te bestellen met retro BMW Motorsport-logo

Optioneel op alle 8-serie-varianten is het BMW Motorsport-logo. Het retro-embleem is op meerdere BMW's te bestellen en viert het vijftigjarige bestaan van de BMW M-afdeling. In het interieur krijgt de 8-serie nu standaard een aantal M-specifieke extra's mee, waaronder een M-sportstuur en roestvrijstalen pedalen. Nieuw is het tot 12,3 inch gegroeide infotainmentdisplay. Ook zijn er meer rijassistenten beschikbaar.

BMW M8 keert terug, maar alleen als 625 pk sterke Competition

Het motorgamma blijft grotendeels ongewijzigd. De 840i (zescilinder, 333 pk) is de enige die met achterwielaandrijving of 4WD leverbaar is, de M850i (V8, 530 pk) en 840d (zescilinder, 340 pk) hebben altijd vierwielaandrijving. Natuurlijk keert ook de BMW M8 terug in het leveringsprogramma, maar dan alleen als Competition. De 'normale' M8 (V8, 600 pk) verdwijnt, alleen de 625 pk sterke Competition blijft over.