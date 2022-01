Auto Review 2 in de webshop - Aan de kant met je elektrische auto!

Dan moet je de nieuwste Auto Review er echt even bijpakken. Want daarin neemt de geweldige BMW M240i Coupé het op tegen de spannende VW Golf R. Wil je nog meer petrolhead-voer? Auto Review 2 heeft genoeg voor je, zoals ...



Kia Sportage - Hockeymeisje met piercing

In 2021 waren de Kia Niro en Picanto enorme verkooptoppers en beleefde de elektrische EV6 een bliksemstart. Nu slaat de nieuwe Kia Sportage zijn slag, met veel uitrusting, prima aandrijflijnen en dezelfde degelijke hockeymeisjes-uitstraling als de Volvo XC40. Maar dan voor veel minder geld. Alleen die neus ...

Hyundai Ioniq 5 vs. VW ID.4 - Is de Ioniq 5 nog te stoppen?

'Een EV is een EV is een EV ... Want zo is het toch? Ze rijden allemaal hetzelfde. En rijplezier? Zet dat maar uit je hoofd!' Welnu, je kunt stoppen met doemdenken. Want de Hyundai Ioniq 5 en de VW ID.4 GTX weten de weg naar je hart wel degelijk te vinden. Er is dus hoop voor de verstokte autoliefhebber.

Waarom de goedkoopste Land Rover Defender de beste is

Geef een dorstige terreinwagen een stekker, een accupakket en een elektromotor, en ineens wordt hij 30.000 euro goedkoper. Dit is precies wat er gebeurde met de Land Rover Defender 110 P400e. Naast de laagste CO2-uitstoot heeft hij - op de V8 met 525 pk na - ook het meeste vermogen. "Maar ...?", zul je denken. Nee, er is geen maar. Dit is de Defender die je moet hebben.

Oud en nieuw Porsche 911 Targa - Dakloos zonder hoofdpijn

Is de Porsche 911 Targa nou een halfopen of halfgesloten auto? Een vreugdevolle cabrio voor serieuze zaken? Of een solide coupé voor levensgenieters? Een terugblik op ruim vijftig jaar 'veiligheidscabriolet'.



