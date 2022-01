Klassieke Mini is ideaal elektrisch stadsautootje. Dus bouwt Mini zelf de auto voor je om

Mini heeft momenteel één elektrische auto in zijn leveringsprogramma: de Mini Electric. Een fijn rijdend wagentje, maar met een zwaar teleurstellende actieradius (zoals ook blijkt uit onze actieradiustest). Dus misschien dat de klassieke elektrische Mini daar iets aan kan doen.

Klassieke Mini krijgt elektromotortje met liefst 122 pk

Bij het oudje wordt de brandstofmotor voorin vervangen door een elektrische aandrijflijn met maar liefst 122 pk. Daarmee kan de Mini in zo'n 9 seconden van stilstand naar 100 km/h sprinten. Volgens Mini is het ombouwproces relatief makkelijk weer terug te draaien, dus daar hoef je als eigenaar niet over in te zitten. De verbrandingsmotor wordt door Mini opgeslagen.

Met een actieradius van 160 kilometer is het behelpen

Helaas, de Mini is klein, dus ook de gemonteerde batterij is niet groot. Met een actieradius van zo'n 160 kilometer doet de Mini Recharged het nog slechter dan de Mini Electric. Maar goed, als klassieke auto wordt de kleine Engelsman vast niet gebruikt om dagelijks naar het werk te forenzen.

Nieuw instrumentarium met een meter voor het bereik

In het interieur krijgt de Mini Recharged een nieuwe instrument op het dashboard. Daarin wordt de snelheid aangegeven, het bereik, de versnelling (achteruit, vooruit of neutraal) en de temperatuur van de aandrijflijn. Wat het kost om je klassiek Mini te laten ombouwen naar een EV, is nog niet bekend, maar het zal zeker niet goedkoop zijn.