Luxe voor een prikkie: deze bekende premiumauto is plotseling spotgoedkoop

De Mini Cooper staat bekend om zijn geweldige rijeigenschappen. Eerst met een benzinemotor, en nu ook als EV. De prijs is echter voor veel mensen een obstakel. Dat kunnen wij wegnemen met private lease: je rijdt al in de nieuwe elektrische Mini vanaf 379 euro!

Over de Mini Cooper 

Met zijn vanafprijs van 379 euro per maand is de Mini Cooper een van de meest voordelige elektrische auto's uit onze private lease vergelijker. Naast zijn leuke uiterlijk heeft de Mini nog veel meer te bieden, al moet je wel wat (praktische) concessies doen. Maar wat zijn verder nog positieve en negatieve punten van de Cooper? We noemen 3 voor- en nadelen en delen de technische specificaties hieronder met je. De Mini Cooper private lease je via Auto Review. 

Pluspunten               Minpunten
+ Leuk en onderscheidend ontwerp                 - Driedeurs is niet zo praktisch
+ Zuinig: laag verbruik - Snellaadvermogen (maximaal 95 kW)
+ Rijdt leuk - Achterbank is amper bruikbaar

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Mini Cooper? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik, de laadtijden en de actieradius zijn vermeld.

Specificaties E SE
Vermogen 184 pk 218 pk
Koppel (Nm) 290 Nm 330 Nm
Accucapaciteit  36,6 kWh 49,2 kWh
Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion
Gemiddeld verbruik (WLTP) 13,8 kWh/100 km 14,1 kWh/100 km
WLTP-actieradius 300 km 400 km
Laadvermogen (kW) 11 11
Laadtijd (0%-100%) 4 u 15 min 5 u 15 min
Snellaadvermogen (kW) 70 kW 95 kW
Laadtijd (10%-80%) 28 min 30 min
Mini Cooper Essential

De Mini Cooper is naast zijn twee motoriseringen (E en SE) beschikbaar in vier uitvoeringen: Essential, Classic, Favoured en JCW. De Essential is als instapper al aardig rijk uitgerust, standaard zijn onder andere:

  • Cruise control
  • Automatische airconditioning met 2 zones
  • Parkeersensoren rondom
  • Achteruitrijcamera
  • LED-verlichting rondom
  • Elektrische bedienbare en verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische ramen voor
  • 16 inch lichtmetalen velgen
  • Lane departure-waarschuwing
  • Elektrisch sperdifferentieel
  • Verkeersbordherkenning 
  • 9,45-inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

De Mini Electric is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 379,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Mini Electric private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Private lease biedt de ideale combinatie van comfort en duidelijkheid: je geniet van het rijden in een nieuwe auto zonder je zorgen te hoeven maken over bijkomende kosten. Een vast maandelijks bedrag dekt alles - van verzekering tot onderhoud - waardoor je financieel overzicht behoudt en verrassingen voorkomt.

Met de aanbieding private lease je de Mini Electric

via Auto Review.

