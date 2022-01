Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 3

+ Top - Waarom deze 24 jaar oude Nissan bijna 2 miljoen euro kost

Bijna 2 miljoen euro. Dat betaal je normaal gesproken voor een zeldzame Porsche of Ferrari, maar toch niet voor een Nissan? Nou, wel als het een zeldzame Nismo 400R betreft: nummer veertig van veertig geproduceerde exemplaren. Dit is de ultieme Nissan Skyline GT-R R33!



+ Top - Deze Le Mans-winnaar van Morgan is een koopje! En dit is waarom ...



Oké, we moeten toegeven, deze Morgan heeft de beroemde 24-uursrace niet écht gewonnen. Sterker nog, hij heeft nog geen meter op het Circuit de la Sarthe gereden. Morgan introduceert een gelimiteerde editie van de Plus 4, geïnspireerd op het Le Mans-winnende exemplaar uit 1962.



+ Top - Ga jij voor deze topsedan van Volvo? Belastingvrij en bijtellingsvriendelijk!

Koop je een mooie klassieker van 40 jaar of ouder, dan betaal je geen wegenbelasting. En als zakelijke rijder geniet je een hoop bijtellingsvoordeel. Maar wat is dan de ideale auto als je ook veiligheid, comfort en een goede uitstraling op je verlanglijstje hebt staan? Wij stellen aan je voor: de Volvo 760 GLE!



- Flop - Gloednieuwe Tesla Model 3 wordt afgeleverd zonder remblokjes!



De bouwkwaliteit van Tesla is legendarisch! En dat bedoelen we niet op een positieve manier. Want als je een gloednieuwe Tesla in ontvangst neemt, is het altijd maar de vraag wat er loszit, ontbreekt of er onderweg afvalt. Een Tesla Model 3 die aan z'n koper werd afgeleverd zonder remblokken hebben we echter nog niet gezien. Tot nu ...



- Flop - 'Plug-in hybrids zijn oplichting. Verbruiken 230 procent meer dan opgegeven'

Plug-in hybrides zijn pure oplichting, aldus Zwitserse onderzoekers. Ze verbruiken gemiddeld 230 procent meer dan wordt opgegeven en verdienen het niet om door de overheid gesubsidieerd te worden.



- Flop - Wil je een betrouwbare auto? Dan moet je geen Tesla of Alfa Romeo kopen

Als er een betrouwbaarheidsonderzoek wordt gegaan, zijn het altijd de usual suspects die onderaan eindigen: Tesla, Alfa Romeo en Land Rover, met Jaguar en Lancia er slechts iets boven. Aan de top vinden we als vanouds de Japanse en Koreaanse merken. Sterker nog, het eerste Europese merk staat pas op de tiende plek!