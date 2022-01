Inbraken, vandalisme. In deze provincies loopt jouw auto de grootste kans op schade

In de gemeente Utrecht is de kans op autoschade maar liefst 80,9 procent hoger dan het landelijk gemiddelde. Andere plaatsen waar het fout gaat, zijn Zandvoort (+66,1 procent), Ouder-Amstel (+63 procent), Eindhoven (+62,2 procent) en Bunnik en Stichtse Vecht (+56,5 procent).

In Zeeland loop je nauwelijks risico op autoschade

Het Zeeuwse Borsele is juist bijzonder veilig, met een kans op autoschade die 73,8 procent lager ligt dan in de rest van het land. Zeeland is sowieso een goede plek om te wonen, wat dat betreft, want ook in Veere (-70,5 procent) en Tholen (-70,0 procent) is jouw auto safe.

Niet alleen de stad Utrecht is onveilig, ook de provincie

Kijken we naar de provincies, dan komt Utrecht wederom slecht uit de bus, met een kans op autoschade die 30 procent boven het landelijk gemiddelde ligt. Uit onderzoek van Independer, gebaseerd op data van het CBS, Rijkswaterstaat en de Politie, blijkt dat ook Brabant (+17,6 procent) en Noord-Holland (+15,1 procent) het niet goed doen. Zeeland (-25 procent) is het veiligst.

In Zuid-Holland lopen veruit de meeste vandalen rond

Opvallend is verder dat de provincie Zuid-Holland buitengewoon slecht scoort als het op vandalisme aankomt. Als je daar je auto parkeert is de kans relatief hoog dat je terugkomt en krassen op je mooie, glimmende plaatwerk vindt. In 2020 werden er 7900 gevallen van autovandalisme geregistreerd. Een kwart van alle meldingen in Nederland.