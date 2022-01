Ga jij voor deze topsedan van Volvo? Belastingvrij en bijtellingsvriendelijk!

Onlangs passeerden hier al diverse auto's de revue, die in 2022 mrb-vrij worden. Maar we verzuchtten ook, dat veel van die nieuwbakken klassiekers lastig te vinden zijn. Maar niet veel later vinden we op Marktplaats.nl zowaar Volvo's topmodel uit 1982!



Volvo 760 is vierkanter dan 240

Het is een metallic 'ijsgroene' Volvo 760 GLE met nog geen ton op de klok! In Volvo-kringen krijgt zo'n kilometerstand het cliché 'net ingereden' opgeplakt. De 760 is nog een Volvo uit het tijdperk vierkant-vierkanter-vierkantst. Hij is zelfs nog hoekiger dan de Volvo 240. Kijk maar eens naar die opmerkelijk rechtopstaande achterruit. Toch oogt de Volvo 760 een stuk strakker en moderner dan de 240.



Technisch was de 760 met zijn achterwielaandrijving en starre achteras nog aardig traditioneel. Eerlijk is eerlijk: de achterasophanging was wel gemoderniseerd. In plaats van de traditionele torsie-arm monteerde Volvo twee torsiestangen die verbonden zijn met een subframe. Daardoor worden trillingen geminimaliseerd - tenminste, dat zei Volvo in 1982. Maar stel je geen rotsvaste wegligging voor. Uit ervaring weten we dat je in een krappe bocht op nat asfalt moet oppassen dat je geen three-sixty maakt met je seven-sixty ...



Ja, ja, een Volvo met zescilinder



Onder de lange motorkap ligt een 2,8-liter V6 met twee nokkenassen, dezelfde motor die ook de DeLorean DMC-12 uit Back to the Future aandrijft. In de 760 levert deze door Volvo, Peugeot en Renault samen ontwikkelde zescilinder een vermogen van 156 pk en een lekker dik koppel van 235 Nm. Dat is goed voor een honderdsprint van 10 seconden en een topsnelheid van 185 km/h. Oké, daar maak je tegenwoordig niet onuitwisbare indruk meer mee. Aan de andere kant heeft de Volvo 760 GLE wel een zescilinder motor. Kom daar bij een nieuwe Volvo maar eens om! Wat de 760 GLE ook heeft: automatische niveauregeling. Dus ook als je al je dikste vrienden meeneemt, ligt de auto altijd mooi horizontaal. Schakelen doet de viertraps automaat voor je en stuurbekrachtiging helpt je bij het manoeuvreren. Daarbij zul je trouwens ook ontdekken dat de bijna 4,80 meter lange Zweed een wonderbaarlijk kleine draaicirkel (9,9 m) heeft en heerlijk overzichtelijk is.

Luxe uitrusting



Verder word je binnenin onthaald door leren bekleding, automatisch verwarmde voorstoelen, elektrisch bediende zijruiten en spiegels, een schuifdak en zelfs klimaatregeling. Alleen rept de adverteerder daar in de advertentietekst met geen woord over. Die zouden we dus even aan een gezondheidstest onderwerpen.



Word jij de spekkoper met deze Volvo 760?



Aan de buitenkant vinden we de Volvo 760 ook een plaatje. Niet alleen om zijn gave lichtgroene kleur, maar ook vanwege de originele 15-inch lichtmetalen wielen. De prijs voor al dit moois: 8900 euro. Mits de auto in het echt net zo mooi is als op de foto's, vinden wij dat een nette prijs. En met 35 procent bijtelling over de dagwaarde ben je ook spekkoper.



Addertje onder het gras



Er zit helaas één addertje onder het gras: de auto is van december 1982. Het duurt dus nog eventjes voordat-ie écht wegenbelastingvrij is. We voorspellen dat de waarde daarna alleen nog maar zal stijgen. Mits je hem netjes verzorgt. Wel valt de auto al in de overgangsregeling, waardoor je maar een kwart van de wegenbelasting schuldig bent als je hem tot en met februari binnen laat slapen. Wie slaat toe?