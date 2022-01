Raadplaatje: van welke Franse mpv zijn de achterlichten van de nieuwe Noble M500?

Bestaat Noble nog? Ja, kennelijk wel. De Noble M600 is al twaalf jaar op de markt, maar of er nog exemplaren worden afgeleverd, is niet bekend. Het model - dat in de handen van Top Gear-presentator Richard Hammond kapot ging - krijgt dit jaar gezelschap van de Noble M500. Achterin de fris vormgegeven sportwagen ligt de 3,5-liter twinturbo V6 van de Ford GT. Omdat de rangorde tussen de Ford en Noble wel duidelijk moet zijn, levert het blok niet 670 pk, maar iets minder dan 550 pk. En die achterlichten ... die komen van de Citroën C4 Picasso / Spacetourer.

Noble M500 debuteerde al in 2018 op het Goodwood Festival of Speed

Het is al vier jaar geleden dat Noble de M500 als studiemodel onthulde op het Goodwood Festival of Speed. De auto is nu zover in de ontwikkeling dat de eerste tests op de openbare weg zijn begonnen. Noble hoopt in de toekomst vijftig M500's per jaar te kunnen bouwen. Het model is opgebouwd rondom een buizenchassis, met daaromheen een carrosserie van met glas versterkt composietmateriaal. Het prototype van de M500 weegt bijna 1400 kilo. Volgens Noble moet het lukken om daar nog 150 kilo vanaf te schaven.

Noble M12 GTO had een Ford Mondeo-V6 onder de motorkap

Noble werd in 1999 opgericht door de Engelsman Lee Noble. De Noble M12 GTO - met een twinturbo Ford Mondeo-V6 - was een bescheiden succes. Op basis van de lichtgewicht sportwagen werden meerdere varianten geproduceerd, zoals de op circuitgebruik gerichte M400. In 2004 laat Noble een prototype zien van de M14, die twee jaar later uitgroeit tot de M15-productieauto. Sinds 2010 gaat de M15 door het leven als M600, met achterin de 4,4-liter Yamaha-V8 uit de Volvo S80 en XC90. De motor produceert in de Noble bijna 660 pk. Lee Noble is sinds 2006 niet meer betrokken bij het bedrijf dat hij oprichtte.