Mitsubishi onthult Vision Ralliart Concept - Zo zien wij de Outlander graag terug!

Het tragische verhaal van de Mitsubishi Outlander is bij velen wel bekend. Mitsubishi wreef in zijn handjes toen het aan het einde van 2013 een buslading orders voor een Outlander PHEV ontving. Allemaal uit Nederland, waar overheidsbemoeienis de auto tot koopje van het jaar maakte. Direct na de jaarwisseling verloor de stekker-suv zijn populariteit, om deze ook nooit meer te herwinnen. In 2021 viel in Europa het doek voor de Outlander, en moest de Eclipse Cross de harten van Outlanderkopers voor zich winnen. In Amerika en Japan kreeg het model wel een robuust uitziende, directe opvolger.

De Vision Ralliart Concept

Deze opvolger is nu door Mitsubishi voorzien van een aantal dikke bumpers en uitgeklopte wielkasten. Een nieuwe motorkap, gelikte grille met honingraatpatroontjes en zwarte accenten maken het plaatje compleet. Of de prestaties het sportieve uiterlijk kunnen bijbenen is niet helemaal op te maken uit de informatie van Mitsubishi. Het merk geeft geen specs vrij. Wel benoemen de Japanners dat de Vision Ralliart Concept is uitgerust met nieuwe banden, grote remschijven en krachtige remklauwen. Die zijn er natuurlijk niet voor niets.





Volgens Mitsubishi betreft het dus een conceptcar, bedoeld om het legendarische Ralliart-label nieuw leven in te roepen. Of de Japanners daarin zijn geslaagd, valt te betwijfelen. Maar wat zou het gaaf zijn als de Japanners deze suv als Outlander alsnog naar Europa zouden halen. Dan komt het ongetwijfeld toch nog goed met de voormalige bijtellingsvriend.

Meer onthullingen

Mitsubishi onthulde op de Tokyo Auto Salon tevens een aantal andere modellen, waaronder de Outlander en Eclipse Cross Ralliart style. Dit zijn slechts door het performance-label opgeleukte modellen. Voorzien van witte lak, zwarte velgen, opgesierd met rode accenten, zijn deze auto’s bedoeld voor sportievelingen. Mitsubishi rept echter geen woord over aanpassingen onder de kap.

De rest van de Mitsubishi-stand werd ingericht met nieuwe modellen voor de Japanse markt. Denk aan een duo olijke kei-cars, een Outlander die is gestyled door het Japanse outdoormerk ‘Ogawa’, en een door Ralliart behandeld robuust busje. Niets hiervan zal naar alle waarschijnlijkheid ooit op Nederlands kenteken worden gezet, maar het is leuk om te vermelden.