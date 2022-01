Tesla voegt asociaal rijden-modus toe aan Full Self-Driving Beta

Wanneer je een Tesla bestelt, kun je voor 7500 euro extra de Full Self-Driving Capability bestellen. Die misleidend genaamde uitbreiding van het Tesla Autopilot-systeem maakt de auto niet zelfrijdend. Nu niet en de komende jaren ook niet. Dat schrijft Tesla in de kleine lettertjes die heel sneaky onder de Full Self-Driving-optie staan.

Tesla Full Self-Driving Beta op beperkte schaal uitgerold

In 2021 is Tesla begonnen met het op beperkte schaal uitrollen van een betaversie. Er zijn inmiddels tientallen Youtube-filmpjes waarin te zien is dat FSD Beta - zoals Tesla het systeem noemt - eigenlijk te gevaarlijk is voor gebruik op de openbare weg. Maar hé ... kennelijk mag Tesla in de Verenigde Staten zijn eigen klanten gewoon als betatesters gebruiken.

Drie rijmodi in nieuwe update voor FSD Beta

Hoe dan ook, er is een nieuwe update voor FSD Beta, die zogeheten FSD Profiles toevoegt. Daarmee kun je je Tesla laten weten hoe je wilt dat hij semi-autonoom rijdt. Er zijn drie opties: Chill, Average en Assertive. Interessant zijn de twee laatste, waarin de auto met jouw instemming strafbare dingen gaat doen.

Stopbord negeren en op de linkerbaan kleven

In Average-modus houdt de Tesla geen halt bij een stopbord, maar rolt hij langzaam de weg op. In Nederland kun je daar 150 euro boete voor krijgen. Schakel je het FSD Profile naar Assertive, dan blijft de Tesla op de snelweg ook nog in de 'passing lane' hangen, oftewel op de linkerbaan. Katsjing! Meer dan 200 euro boete.

Is het niet de bedoeling dat zelfrijdende auto's het verkeer veiliger maken?

Dat Tesla deze opties heeft toegevoegd aan FSD Beta is vragen om problemen. Het systeem werkt al niet perfect en dan ga je het ook nog toestaan om verkeerswetten te breken. Bovendien, het is toch de bedoeling dat (deels) zelfrijdende auto's veiliger zijn, doordat ze menselijke fouten en menselijk asogedrag uit het verkeer halen?