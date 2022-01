Auto krassen verwijderen, zelf doen of laten doen?

Kun je auto krassen zelf verwijderen?



Het antwoord op de vraag of je auto krassen zelf kunt verwijderen ligt iets gecompliceerder dan je in eerste instantie zou denken. Het korte antwoord is: ja… soms. Krassen zijn er namelijk in verschillende soorten en maten. Het hangt er vanaf hoe groot en hoe diep de kras is die je zelf wilt gaan behandelen. Daarnaast is het zaak dat je goed weet wat je doet. Als je namelijk niet secuur te werk gaat of de juiste materialen gebruikt, kan je de autoschade alleen maar erger maken.

In welke laklaag zit de kras?

De grootste issue bij auto krassen verwijderen, is voor jezelf nagaan in welke laklaag de kras precies zit. Auto’s zijn namelijk voorzien van meerdere laklagen. Helemaal onderop, dus de eerste laag die op de kale carrosserie terecht komt, is de grondlak. Deze laag zorgt ervoor dat de auto goed beschermd is en niet gaat roesten. Daar bovenop zitten meerdere lagen kleurlak. Dit zorgt voor de kleur van de auto en de meerdere lagen zorgen dat de lak sterker wordt. Tot slot wordt het geheel afgewerkt met blanke lak.

Auto krassen verwijderen laten doen

Heb jij een krasje alleen in de blanke lak van je auto dan kun je deze in bijna 100% van de gevallen gerust zelf wegwerken. Hier zijn niet alleen verschillende huis tuin en keukenmiddeltjes voor beschikbaar maar ook een zogenaamde scratch remover of een lakstift. Na het gebruik hiervan even oppoetsen en je ziet er niets meer van.

Een ander verhaal wordt het echter als je kras in de diepere lagen van de lak zit of zelfs helemaal door is naar de grondlak. Aangezien hier aanzienlijk meer bij komt kijken dan alleen even een spuitbus met ongeveer de kleur van je auto kopen, kun je deze auto krassen verwijderen beter aan een professioneel bedrijf over laten. Een auto kras verwijderen is dus in veel gevallen helaas complexer dan je in eerste instantie zou denken.