Nu aanvragen! Voor je het weet is de subsidie voor elektrische auto's weer op

In 2021 stelde de overheid zo'n 28 miljoen euro beschikbaar, waarvan 14,4 miljoen voor nieuwe elektrische auto's. Dat geld was al na één dag op. Dit omdat aanvragen uit 2020 werden overgeheveld naar 2021. Dit jaar is het subsidiepotje opgehoogd naar 91,4 miljoen euro. Daarvan is 71 miljoen euro bestemd voor subsidie op nieuwe elektrische auto's en 20,4 miljoen voor gebruikte exemplaren.

Subsidie elektrische auto voorwaarden

Als je een nieuwe auto koopt of leaset, kun je 3350 euro van de overheid krijgen. Vorig jaar was dat nog 4000 euro. Voor tweedehands EV's ligt het subsidiebedrag onveranderd op 2000 euro. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet jouw elektrische auto aan een aantal eisen voldoen:



Hij moet 100 procent elektrisch zijn. (Plug-in) hybrides tellen niet mee. Waterstofauto's wel;

Hij moet als elektrische auto zijn gebouwd. Omgebouwde auto's komen niet in aanmerking;

De actieradius van de auto moet minimaal 120 kilometer bedragen;

De (oorspronkelijke) aanschafprijs moet liggen tussen de 12.000 en 45.000 euro;

Koop je een EV? Dan krijg je het subsidiebedrag in één keer en moet je de auto minstens 3 jaar houden;

Bij private lease krijg je de subsidie per maand uitgekeerd en geldt een minimale termijn van 4 jaar.

Koopovereenkomst op of na 1 januari

Belangrijk is ook dat de koopovereenkomst van de auto op jouw naam staat en dat hij op of na 1 januari 2022 is getekend. Datzelfde geldt voor de tenaamstelling van de auto. Kies je voor een gebruikte EV, dan moet je die hebben gekocht bij een autobedrijf met RDW-erkenning. Bij private lease geldt dat de leasemaatschappij het Keurmerk Private Lease moet hebben.



Hoe kun je de subsidie aanvragen?

De subsidie op jouw elektrische auto aanvragen, kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Je kunt de aanvraag eventueel ook door de verkopende partij laten doen, maar daar moet je dan wel een machtigingsformulier voor invullen.