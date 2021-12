Liefs uit Leeuwarden! Wist je dat de flitscamera een Nederlandse uitvinding is?

Verreweg de meeste Nederlandse verkeersovertredingen zijn voor te hard rijden: liefst 81,3 procent!

De 'eer' voor de ontwikkeling van de eerste flitspaal gaat naar de Nederlander Maus Gatsonides. Hij bedacht hem niet om hardrijders een lesje te leren, maar wilde als rallyrijder een betrouwbare snelheidsmeter. Zijn bedrijf Gatsometer ging flitspalen bouwen, in Engeland wordt de flitspaal ook wel Gatso camera. To be gatsoed betekent geflitst zijn.

De eerste flitspaal kon alleen meten of je door rood reed en stond in Haarlem.

In 1980 vond de eerste snelheidscontrole plaats via radar. Er was zoveel apparatuur nodig dat hij ingebouwd moest worden in een auto. Twee jaar later al kon er geflitst worden met een mobiel apparaat langs de weg, in 1988 volgde de beruchte flitspaal.

De eerste flitspaal in België werd in 1994 geplaatst.

Let op als je op bij de Goudse Poort de A12 opdraait, hier staat de meest actieve flitspaal van Nederland (17.256 keer tussen mei en augustus 2021).

De hoogste (inkomensafhankelijke) snelheidsboete ooit, werd in Zwitserland uitgeschreven. Een rijke Zweed die in zijn Mercedes SLS AMG 170 km/h te hard reed, moest in 2018 720.000 euro aftikken. Ook in september 2021 was er reuring in Zwitserland, een vrouw reed 93 km/h waar 50 km/h was toegestaan en kreeg en bon van 175.000 euro.

Voor 2022 zijn de boetes weer verhoogd. Rijd je 4 km/h te hard, dan betaal je 29 euro (binnen de bebouwde kom), 26 euro (erbuiten) of 22 euro (snelweg). Bij 30 km/h te hard is dit al opgelopen tot 352 euro (binnen bebouwde kom), 335 euro (erbuiten) en 308 euro (snelweg).

Als je 50 km/h of meer te hard rijdt, kan de politie je rijbewijs invorderen. Daarna mag je geen enkel motorrijtuig besturen, ook geen trekker.

Met je telefoon spelen kost vanaf volgend jaar 350 euro (verhoging van 100 euro).

Sommige zaken worden juist minder zwaar bestraft. Parkeren op een gehandicaptenplek bijvoorbeeld (van 400 naar 310 euro). Word je betrapt vanwege onnodig lawaai maken, dan betaal je 250 in plaats van 400 euro.