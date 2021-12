Autoverkopen 2021 - Waarom zoveel Nederlanders grote Amerikaanse pick-ups kopen

'Real men don't eat sushi.' Met deze - allesbehalve woke - slogan probeerde de Zweedse (!) Chevrolet-importeur zo'n dertig jaar geleden potentiële pick-up-klanten te overreden om geen Japans model te kopen, maar een 'echte' Chevrolet-truck. Ter ondersteuning diende een commercial waarin een dikke zwarte Chevy een wat ielig ogend Nissan-pick-upje van de weg duwde - bullbar tegen bullbar. Blijkbaar zijn Nederlandse pick-up-kopers onbewust nog steeds gevoelig voor deze macho reclame, want van de hier verkochte pick-ups is bijna 74 procent van Amerikaanse komaf.

Ram domineert de Nederlandse markt voor pick-ups

Grappig genoeg domineert een merk zonder officiële Nederlandse importeur de markt. We hebben het dan over Ram, voor 2009 nog officieel verkocht als Dodge Ram. Bij de RDW vinden ze dit blijkbaar maar lastig, want de rijksdienst registreert een heleboel auto's nog als Dodge Ram. De bestseller is de Ram 1500, een bakbeest met een lengte van minstens 5,82 meter en een 5,7-liter V8-benzinemotor achter het grofmazige hekwerk in de neus. Instappen kan vanaf een kleine 40.000 euro - zonder belastingen, uiteraard.

Veel Ram's krijgen op Nederlandse bodem een lpg-installatie aangemeten, waarmee de eigenaren de brandstofkosten in de hand hopen te houden. Behalve zo'n 800 Ram's 1500, kopen Nederlanders jaarlijks ook nog een stuk of twintig Ram's 2500. Dat is een echte heavy-duty truck, die zowel met een zescilinder 6,7-liter diesel gebouwd wordt als met een 6,4-liter V8-benzinemotor.

Ford Ranger in Nederland populair, Ford F-150 niet zo

Het tweede pick-up-merk op de Nederlands markt is Ford, dat vooral scoort met de Ranger. Daarvan gingen er afgelopen jaar ongeveer 400 door de dealerpoorten. Binnen de Ranger-range is de Wildtrak verreweg de populairste versie, maar ook de wilde Raptor heeft de nodige fans. Fords grotere, in de VS immens populaire F-serie (F-150 en F-250) is over het hele jaar naar schatting goed voor een kleine 70 auto's.

General Motors is vertegenwoordigd met de Chevrolet Silverado en de GMC Sierra. Over heel 2021 wisten ze met hun macho charmes ongeveer 40 Nederlandse ondernemers te strikken.

De onvernietigbare Toyota Hilux bezet plek drie

Ondanks de beweringen over sushi en echte mannen, kozen ongeveer 400 ondernemers afgelopen jaar voor een nieuwe Toyota Hilux. Hij mag volgens voormalig TopGear-presentator Jeremy Clarkson dan indestructible zijn, in de Nederlandse verkoopstatistieken laat-ie zich mooi aftroeven door de Amerikanen.

Behalve de Hilux, verkochten de Toyota-dealers ook een paar handenvol Tundra's. Deze grote broer van de Hilux is in de VS de belangrijkste niet-Amerikaanse concurrenten van de RAM 1500, maar op de Nederlandse markt speelt hij dus een bescheiden rol.

Echte mannen eten blijkbaar ook geen schnitzel

Hetzelfde geldt inmiddels voor de Nissan Navara. Blijkbaar is de favoriete auto van Rijkswaterstaat over zijn hoogtepunt heen, want afgelopen jaar was de Nissan-importeur na zo'n 50 exemplaren al uitgeteld.

Mitsubishi is ook van de partij, al is het met een dikke 20 stuks van de L200 een beetje voor spek en bonen. Volkswagen zit met de Amarok op hetzelfde bescheiden niveau. Blijkbaar eten echte mannen ook geen schnitzel …

Top 11 pick-ups in Nederland