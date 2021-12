Auto Review 1 in de webshop - Is de beste Volkswagen een Skoda?

Houd je wel van een beetje schadenfreude? Kijk dan op pagina 56 van ons eerste 2022-nummer voor het verslag van een bloederige bokswedstrijd. Want het is niet de vraag óf de Fabia de Polo beurs slaat, maar hoeveel blauwe plekken de Duitser eraan overhoudt. Maar er is meer in Auto Review 1 ...

Is de Renault Mégane E-Tech Electric jouw volgende leaseauto?

De nieuwe Renault Mégane wordt alleen geleverd als elektrisch aangedreven cross-over. Een veelbelovende nieuwkomer, want als sappige wortel krijgt de milieuminnende koper een actieradius van maar liefst 470 kilometer voorgehouden. De praktijk lijkt echter weerbarstig …



Megatest – Met z’n allen tegen de Volkswagen Golf

Er was eens een tijd, dat de Volkswagen Golf werd gewaardeerd om zijn kwaliteiten en hij de absolute nummer 1 van het Nederlandse koperpubliek was. Dat tijdperk ligt inmiddels ver achter ons. Bovendien knaagt de concurrentie in het traditionele c-segment steeds fanatieker aan zijn stoelpoten. Is de Golf nog wel de beste auto in zijn klasse?

De Porsche 911 Carrera GTS is mister perfect

Porsche-kenners beschouwen de 911 Carrera GTS als het allerbeste dat aan deze zijde van de Turbo te halen is. Dat is al sinds de GTS-versie in 2009 werd gelanceerd, en zo zal het altijd blijven – ook na de nieuwe, geweldige GTS-versie van de 911.

Ferrari 812 Competizione – Hoezo is vuurwerk verboden?

Er zijn nog steeds auto’s waarvan het geheel meer is dan de som der delen. De Ferrari 812 Competizione – sneller dan de Superfast – is er zo een. Alles waarin Ferrari toch al onovertroffen was, werd nog eens verbeterd.



