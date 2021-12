De Nio ET5 moet 1000 km ver komen op een volle accu

Een actieradius van 1000 kilometer, geen elektrische auto op de Nederlandse markt komt zó ver. Bedenk wel dat enkel de topuitvoering van de Nio ET5 deze enorme afstand kan afleggen, dankzij een 150 kWh Ultralong Range Battery. Maar ook met goedkopere ET5’s, de 75 kWh Standard Range Battery en 100kWh Long Range Battery, kun je buitengewoon ver komen. Nio belooft dat deze sedans respectievelijk 550km en 700km ver kunnen komen op een volle accu.

Verwissel eenvoudig de accu van je Nio

En als het aan Nio ligt hoeft het bijladen ook geen eeuwigheid te duren. Sterker nog, bijladen is niet eens nodig. Nio werkt namelijk met accuwisselstations. Het idee achter deze stations is eenvoudig. Je komt met je bijna lege accu aanrijden bij zo’n wisselpunt, en in slechts enkele minuten heb je een nieuwe en volle accu. Het systeem is vergelijkbaar met het oorspronkelijke idee achter de Renault Zoe, dat maar niet van de grond kwam. Echter is Nio, mede dankzij dit systeem, in China al een gevestigde naam. Ook in Noorwegen hebben de Chinezen inmiddels voet aan de grond gekregen en worden de Nio-accu’s verwisseld bij dergelijke wisselstations. Dit is niet onopgemerkt gebleven. Vorige maand maakte Shell bekend een samenwerking met de Chinezen te zijn aangegaan. Op termijn moet het mogelijk worden om je accu bij talloze Shell tankstations te wisselen. Dit klinkt veelbelovend.

Twee elektromotoren: goed voor 490 pk

Welk van de uitvoeringen van de Nio ET5 je ook kiest, hij wordt altijd geleverd met twee elektromotoren. De vooras wordt aangedreven door een 150 kW exemplaar, terwijl een 210 kW elektromotor de achterwielen aandrijft. Gezamenlijk leveren de elektromotoren een vermogen van 490 pk (360 kW) en 700 Nm koppel. Hiermee kan de ET5 in 4,3 seconden naar de 100 km/h sprinten. Nio vertelt niets over de topsnelheid.

Bij de ET5 krijg je speciale brillen

Van buiten oogt de Nio ET5 netjes, maar niet heel spannend. We zien veel overeenkomsten met de Tesla Model S, gecombineerd met een vleugje Kia en Porsche. Ook het interieur is behoorlijk Tesla dankzij het minimalistische dashboard, gecombineerd met een groot interactief scherm. Nio roemt de nieuwe displaytechnologie van de ET5. Omgedoopt tot PanoCinema, krijgt de auto een grote panoramische digitale cockpit, mét AR- en VR-techniek. Met een speciale bril moet het mogelijk worden om belangrijke informatie op de weg te projecteren. Een andere, eveneens speciale VR-bril moet het juist mogelijk maken om het 10,2 inch HDR instrumentenpaneel nóg levendiger te krijgen.

Wat kost een Nio ET5?

Over de prijzen van de ET5 heerst ook nog wat onduidelijkheid. De prijzen in China beginnen bij 45.658 euro voor de goedkoopste ET5. Hoe dit zich vertaalt naar de Europese markt is nog niet bekend. Ook over de prijzen van de duurdere uitvoeringen is nog niets bekend. Wel geeft Nio ook een Chinese prijsopgave van een ET5 met Battery-as-a-Service (BaaS). In dat geval betaal je in China 35.914 euro, maar wordt er ook maandelijks een bedrag afgeschreven voor de accu. Hoe hoog dit bedrag zal zijn is nog niet door Nio vrijgegeven.

Zoals gezegd is Nio al actief in Noorwegen. Met ingang van 2022 willen de Chinezen ook Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken bedienen, om uiteindelijk in 2025 in 25 Europese landen actief te zijn. Vanaf september 2022 moeten de eerste Nio ET5’s op de weg te zien zijn.