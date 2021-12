Ga je van een leaseauto naar een koopauto? Dan mag je nu eindelijk je schadevrije jaren meenemen

Nu is het nog zo dat je je schadevrije jaren kwijt bent als je overstapt van een leaseauto naar een koopauto. Maar vanaf 1 januari komt daar eindelijk verandering in. De korting op je premie die je hebt opgebouwd met een leaseauto kun je dan meenemen. Dat geldt ook als je een tijd in het buitenland hebt gewoond, als je gaat scheiden of als je partner overlijdt.