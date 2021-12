Zoveel goedkoper is elektrisch rijden ten opzichte van rijden op benzine of diesel

Een elektrische auto is in de aanschaf iets duurder dan een benzine- of dieselauto, met name door de prijs van de batterij. In de afgelopen maanden zijn er echter steeds meer betaalbare EV's op de markt verschenen, een ontwikkeling die zich de komende tijd alleen maar sneller doorzet.



Zakelijke rijders profiteren al geruime tijd van bijtellingsvoordeel als ze kiezen voor een stekkermodel. Maar sinds 2020 is er ook voor particulieren een financiële stimulans: de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Als je een nieuwe elektrische auto koopt of private leaset, kun je 3350 euro subsidie krijgen. Voor occasions ligt dat bedrag op 2000 euro.

Verder zijn elektrische modellen vrijgesteld van wegenbelasting en de aanschafbelasting BPM. Ook bespaar je als elektrorijder op onderhoud. Een EV heeft veel minder bewegende onderdelen dan een brandstofauto en gebruikt zijn mechanische remmen nauwelijks (omdat hij afremt op de elektromotor). Dus is er ook minder dan kan slijten en/of kapot kan gaan.



Elektrische auto opladen is goedkoper dan brandstof tanken



Als je een elektrische auto koopt, hoef je nooit meer te tanken. Voortaan ga je opladen. Dat kan op een heleboel manieren en voor uiteenlopende bedragen. Thuis opladen is het voordeligst, bij een openbare laadpaal betaal je wat meer. Snellaadstations hanteren uiteenlopende prijzen. Omgerekend is elektriciteit per kilometer goedkoper dan benzine, veel goedkoper zelfs.

Voor benzine ben je langs de snelweg al snel meer dan 2 euro per liter kwijt (de gemiddelde landelijke adviesprijs ligt in december 2021 op 2,092 euro). En dat betekent dat een zuinige benzineauto met een verbruik van 1 op 17 je ongeveer 0,12 euro per kilometer kost. De brandstofkosten voor een moderne diesel - verbruik van 1 op 20 - komen bij een adviesprijs van 1,72 euro uit op iets meer dan 0,08 euro per kilometer. En dan rekenen we de torenhoge wegenbelasting voor diesels niet mee ...



Hoeveel goedkoper een elektrische auto is, hangt sterk af van de plek waar je hem oplaadt. Wil je het grootste voordeel, dan laad je thuis op. Dit om de simpele reden dat je de prijs per kWh direct aan je eigen energieleverancier betaalt. Momenteel ligt die rond de 0,24 euro per kWh. Een simpele rekensom leert ons dan dat een EV met een verbruik van 15 kWh/100 km een kilometerprijs van 0,03 euro heeft. Minder dan de helft dus van een gemiddelde dieselmotor!

Staan in jouw straat of wijk al openbare laadpalen? Ze schieten als paddenstoelen uit de grond en elke ‘laadpaalboer’ hanteert zijn eigen tarieven. Een gangbare prijs is 0,35 euro per kWh. De helft meer dan thuis, maar nog altijd zeer voordelig. Stop je langs de snelweg bij een snellaadstation, dan kost een kWh aan stroom je tussen de 0,50 en 0,70 euro.

Waarom een eigen laadpaal thuis de moeite waard is

Een eigen laadpaal biedt nogal wat voordelen. Zo laad je wanneer je wilt en is het een stuk goedkoper dan laden bij een openbaar laadstation. Je kunt je auto natuurlijk ook gewoon thuis in het stopcontact steken, maar dat is onveilig en kan je elektrische systeem overbelasten. Bovendien is het traag. Je bent zo 15 tot 20 uur kwijt aan een volle batterij. Aan een laadpaal gaat dat minstens drie keer sneller. Als je een 3-fase aansluiting installeert, zelfs tien keer zo snel.

Voor het laten plaatsen van een laadpaal thuis betaal je doorgaans tussen de 1200 en 2000 euro, afhankelijk van het type auto, jouw elektrische installatie thuis en de afstand die gegraven moet worden. Weet je niet precies wat voor laadstation je nodig hebt, dan kun je op de website van aanbieder 50Five met een keuzehulp aan de slag. Het advies is om in ieder geval een paal met Dynamic Load Balancing te nemen. Dan kun je ook nog een was draaien, zonder dat je stoppen doorslaan.

Je kunt een laadstation aan de muur hangen of op een paal installeren. Het is een kwestie van jouw voorkeur. Denk dus na over de ruimte op je oprit en wat de meest optimale plek voor de laadpaal zal zijn. Let wel op: het is belangrijk dat de laadkabel over jouw eigen grond loopt en niet op openbaar terrein ligt, zoals op het trottoir. In sommige gemeentes is dat laatste namelijk niet toegestaan.

50Five is een onafhankelijke aanbieder van laadstations en voert meerdere bekende merken, zoals Alfen, EV-Box en Wallbox. Heb je de keuzehulp doorlopen en weet je welke laadpaal het beste geschikt is voor jouw, dan gaat 50Five direct aan de slag met het opstellen van een offerte op maat. Deze ontvang je zo snel mogelijk. Besluit je de laadpaal van jouw keuze te kopen? Dan wordt hij binnen twee weken geïnstalleerd door gecertificeerde installateurs.



Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met 50Five.com.