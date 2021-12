Lancia heeft torenhoge ambities! Wil het nieuwe Mercedes worden ...

Oké, dat moeten we nuanceren, want het is niet zo dat Lancia de strijd aan wil gaan met Mercedes. Topman Luca Napolitano heeft een tienjarenplan gepresenteerd aan Stellantis-CEO Carlos Tavares, gebaseerd op drie nieuwe modellen: een nieuwe Ypsilon in 2024, een compacte cross-over in 2026 en een compacte hatchback (Delta) in 2028. De laatste twee worden volledig elektrisch. Van de Ypsilon komt ook een plug-in hybridevariant.

Lancia wil een premiummerk met hoge marges worden

Lancia wordt in de markt gezet als premiummerk, samen met Alfa Romeo en DS. "Onze benchmark is Mercedes", zegt Napolitano vol vertrouwen. "Ik bedoel niet dat we tegen Mercedes willen gaan vechten, dat zou naïef zijn, maar Mercedes is wel het merk dat we als voorbeeld nemen." Lancia zegt natuurlijk waarde te hechten aan verkoopvolume, maar dat het nog veel belangrijker is om hoge marges te schrijven.

Na Italië komt Lancia eerst in Duitsland en Frankrijk op de markt

Napolitano wil bescheiden beginnen (hij heeft natuurlijk ook geen andere keus), met honderd Lancia-dealers in zestig Europese steden. Daarbij zet hij in op verkopen online, om de kosten te drukken en winstgevendheid te maximaliseren: "Mijn doel is dat klanten met slechts drie clicks een auto kunnen kopen." Lancia wordt geen wereldmerk, zoals Alfa Romeo en DS, maar blijft in Europa, met in eerste instantie alleen verkopen in Italië, Duitsland en Frankijk. Later volgt ook Nederland.