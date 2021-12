Tesla-baas Elon Musk wil af van de EV-subsidies, waarvan hijzelf heeft geprofiteerd

Elon Musk is een ongelofelijke eikel, schreven we een paar weken geleden. Waarom? Omdat de man zich behoorlijk hypocriet gedraagt. Als rijkste man ter wereld vindt hij het maar niks dat hij belasting moet betalen. Terwijl hij door de jaren heen heeft geprofiteerd van miljarden aan belastinggeld, onder meer in de vorm van subsidies voor elektrische auto's.

Build Back Better-plan met subsidie voor elektrische auto's

Daarom is het ook verrassend dat Musk zo tegen het Build Back Better-plan van president Biden is. Met het plan is 2 biljoen dollar gemoeid en willen de Democraten de klimaatcrisis aanpakken. Er wordt geld vrijgemaakt voor het neerzetten van 500.000 laadpalen, het elektrificeren van het overheidswagenpark en het subsidiëren van elektrische auto's.

Tesla-baas Elon Musk zou de nieuwe wetgeving schrappen

Musk vindt het allemaal maar niks. Tegen de Wall Street Journal zei hij dat hij de wetgeving zou schrappen als hij de macht had. Als reden noemt hij bezorgdheid over het Amerikaanse begrotingstekort. Onzin, zeggen wij. Als Musk zich daar echt zo zorgen over maakt, moet hij maar gewoon fatsoenlijk belasting betalen. En dat doet hij liever ook niet.

Alleen subsidie voor auto's uit een fabriek met vakbond

Bovendien ligt de werkelijke reden van Musks boosheid waarschijnlijk op een heel ander vlak. In het Build Back Better-plan staat dat Amerikanen tot wel 12.500 dollar subsidie kunnen krijgen als ze een elektrische auto kopen. Maar dat geldt alleen maar voor auto's die in een fabriek met een vakbond zijn gemaakt. En Tesla doet er al jaren alles aan om te zorgen dat zijn medewerkers geen vakbond vormen.

Musk is geïrriteerd dat Tesla's niet in aanmerking komen

Tesla's komen dus niet in aanmerking voor de nieuwe subsidie's (BMW's, Toyota's en Volkswagens trouwens ook niet). En dat steekt Musk. "Elon Musk is geïrriteerd dat Tesla niet zo veel elektrische subsidies krijgt als Ford en General Motors (die wel vakbonden toestaan)", twitterde een CNN-analyst. "Dus zeurt hij nu dat dan niemand subsidies moet krijgen. Daar gaat dit om. Meer niet."