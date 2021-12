Zijn gebruikte diesels inderdaad de paria's van de occasionmarkt? Nee hoor, ze zijn best populair!

In de eerste elf maanden van dit jaar verkochten autobedrijven 121.712 dieseloccasions, zo blijkt uit de nieuwste Bovag-cijfers. Daarmee zijn gebruikte diesels goed voor 9,9 procent van de tweedehandsverkopen, het laagste percentage ooit. Het aandeel diesels op de Nederlandse occasionmarkt heeft nog nooit onder de 10 procent gelegen. In 2016 was het 16,5 procent, in 2009 zelfs meer dan 20 procent.

Elektrische auto's en hybrides aan een opmars bezig

Het merendeel van de verkochte tweedehands auto's heeft nog altijd een benzinemotor (80,2 procent). Elektrische modellen en hybrides komen tot respectievelijk 2,4 en 6,7 procent, maar zijn aan een flinke opmars bezig. Een jaar geleden was bijvoorbeeld slechts 1 procent van alle gebruikte auto's een volledig elektrische.

Gebruikte diesels worden heel snel verkocht

Maar terug naar de diesels. Die zakken dus voor het allereerst in de geschiedenis onder de 10 procent marktaandeel. En toch durven wij te beweren dat ze helemaal niet zo impopulair zijn. Want er worden misschien steeds minder diesels tweedehands verkocht, maar ze worden wel heel snel verkocht. De omloopsnelheid van gebruikte diesels (6,4x) is hoger dan die van hybrides (5,6x) en benzineauto's (5,4x). Alleen volledig elektrische auto's verdwijnen sneller van het dealerterrein (7,3x).