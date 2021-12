Deze Porsche kan iedereen rijden! Als je maar een Sony PlayStation hebt ...

Eerst uitleg. De term Vision Gran Turismo staat voor een lange reeks, speciaal voor de Gran Turismo-racegames ontworpen concept cars. De eerste - de Mercedes-AMG Vision Gran Turismo - werd in 2013 geïntroduceerd, ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het spel Gran Turismo op de PlayStation. Inmiddels zijn er meer dan dertig modellen verschenen, waarvan de laatste tien voor Gran Turismo Sport op de PlayStation 4.

Porsche Vision Gran Turismo voor PlayStation 4 en 5

De Porsche Vision Gran Turismo komt beschikbaar voor de opvolger van die game: Gran Turismo 7. Het spel komt uit op de PlayStation 4, maar ook op de nieuwe PlayStation 5, die voor gamers nog steeds moeilijk te krijgen is. Door de hoge vraag en het wereldwijde tekort aan computerchips is er in (web)winkels bijna geen console te vinden.

4WD en elektrisch vermogen van bijna 1300 pk

Voor de lucky few die al wel een PlayStation 5 hebben en op 4 maart Gran Turismo 7 gaan kopen, is er dus de Porsche Vision Gran Turismo. Het is een elektrische sportwagen met vierwielaandrijving en een vermogen van maximaal 1295 pk. In de gamewereld ga je van 0 naar 100 km/h in 2,1 seconden. Al na 5,4 tellen staat de tweehonderd op de digitale teller. Flat out haalt de uit polygonen-Porsche een top van 350 km/h.