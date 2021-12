Alles wordt duurder! Ook tweedehands auto's gaan richting onbetaalbaar

In oktober 2021 moest je voor een gemiddelde tweedehands auto 20.984 euro betalen. Dat is ongeveer 500 euro meer dan de maand daarvoor en maar liefst 2500 euro meer dan in oktober 2020. Volgens AutoScout24 stijgt met name de interesse in (plug-in) hybrides en volledig elektrische auto's: plus 16 procent en 23 procent respectievelijk. Wat natuurlijk niet gek is, want het aanbod ervan stijgt logischerwijs ook nu er steeds meer verschillende hybride- en elektromodellen komen.



Tweedehands auto's waren nog nooit zo populair

Tweedehands auto's zijn nog nooit zo populair geweest als nu. Dat komt niet alleen doordat Nederlanders door corona op zoek zijn naar individueel vervoer, maar ook door de oplopende leveringsproblemen bij nieuwe auto's, als gevolg van het wereldwijde chiptekort. Die zijn zelfs zo erg dat merken ervoor kiezen om bepaalde opties waarvoor chips nodig zijn dan maar weg te laten, zoals BMW dat tijdelijk geen touchscreens meer monteert.