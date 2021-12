Het halen van je rijbewijs wordt steeds duurder: kost gemiddeld 2.750 euro!

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen heeft in oktober onderzoek gedaan naar de gemiddelde prijs van het behalen van een rijbewijs. Hierin is alles meegenomen: van lesprijs, tot examens, tot gezondheidsverklaring en het roze pasje zelf. Uit een enquête onder ruim 2.300 geslaagde kandidaten blijkt dat dit bedrag in twee jaar tijd met zo'n 300 euro is gestegen, tot een totaal van 2.750 euro.

Meer lessen nodig

Opvallend hierin is de lesprijs. Met een gemiddelde van 47,17 euro per uur ligt deze onder de door vakblad Rij-Instructie opgegeven adviesprijs. De gestegen totaalprijs kan zijn geworteld in de toegenomen hoeveelheid uren die kandidaten doorgaans nodig hebben om examenklaar te zijn. Tijdens het vorige onderzoek, in 2019, had men gemiddeld 38 uren aan rijles nodig. Dit is inmiddels opgelopen tot 43 uren. Het is goed mogelijk dat de onderbrekingen veroorzaakt door de corona-lockdowns hier debet aan zijn.

Stijgend slagingspercentage

“Het zou ook kunnen dat kandidaten reageren op de oproep van het CBR om zich beter voor te bereiden op het praktijkexamen”, meldt het CBR. Aanleiding voor deze assumptie is het hogere slagingspercentage ten opzichte van het onderzoek uit 2019. Met 51,6% ligt dit 2,5 procentpunt hoger. Hoewel de kosten voor een rijbewijs dus blijven toenemen, is de kans dat er een nóg hogere smak geld in rook opgaat dalende.