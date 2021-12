Afremmen, alstublieft! Dit is waarom je in de grote stad straks nog maar 30 km/h mag

Op bijna de helft van de wegen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht geldt overigens al een limiet van 30 km/h. Maar nu het steeds drukker wordt in de steden, is dat niet meer voldoende. De Amsterdamse wethouder Egbert de Vries vertelt aan het AD dat "80 procent van het aantal verkeersslachtoffers" op 50 km/h-wegen valt. "In het verleden hebben we de auto te veel ruimte gegeven in de stad, nu staat leefbaarheid voorop. Willen we voetgangers en fietsers beter beschermen, dan moeten we actie ondernemen."

Op 30 km/h-wegen zijn verkeersdrempels nu nog verplicht

De vier steden vragen het kabinet de verkeersregels zo snel mogelijk aan te passen. Op 30 km/h-wegen zijn verkeersdrempels nu nog verplicht, maar als straks alle wegen in de grote steden die limiet krijgen, is dat een onwerkbare situatie. "Hulpdiensten kunnen dan niet snel genoeg ter plaatse zijn", geeft De Vries als voorbeeld. Als steden nu 30 km/h-wegen zonder drempels aanleggen, zijn ze juridisch aansprakelijk bij eventuele ongevallen.

Amsterdam en Utrecht hebben al besloten om naar 30 km/h te gaan

Amsterdam heeft al aangekondigd dat vanaf 2023 de meeste wegen in de stad naar 30 km/h gaan. In Utrecht is de beslissing ook reeds gevallen. 30 km/h wordt daar de norm. Als de helft van alle 50 km/h-wegen naar 30 km/h gaat, dan gaat het aantal doden en gewonden binnen de bebouwde kom met 20 tot 30 procent omlaag, zo becijferde de SWOV.