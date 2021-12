Weet je wat een brake check is? Dat is als je voor iemand gaat rijden en dan met opzet even hard op de rem trapt. Het is een erg gevaarlijke vorm van verkeersagressie, helemaal als je het bij een vrachtwagen doet. En het gebeurt kennelijk nogal eens. Want bijna 90 procent van de Nederlandse chauffeurs krijgt van automobilisten weleens een brake check.