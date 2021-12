De nieuwe Opel Astra Sports Tourer probeert jullie uit een suv te houden

We schreven het vorige week: hatchbacks uit het c-segment - zoals de Ford Focus, Opel Astra en Volkswagen Golf - boeten in aan populariteit. De Nederlandse autokoper/leaserijder kiest vaker voor een compacter model of stapt liever in een suv. In die zin zou ook de Opel Astra Sports Tourer op het verlanglijstje kunnen staan. Hij biedt weliswaar geen hogere zit, maar wel een overdaad aan binnenruimte.

Opel Astra Sports Tourer met veel meer bagageruimte

De Astra Sports Tourer heeft een 5,7 centimeter langere wielbasis dan de hatchback, maar is 6 centimeter korter dan de vorige Sports Tourer. En toch heeft Opel een stuk meer bagageruimte weten te creëren: 608 - 1634 liter. Dat was 540 - 1630 liter. Als je de Sports Tourer als plug-in hybride bestelt, dan neemt de batterij onder de vloer van de kofferbak ruimte in beslag, waardoor je 'slechts' 548 - 1574 liter overhoudt voor bagage.

Zelfde motoren als de hatchbackversie van de Opel Astra

Opel levert de Sports Tourer met dezelfde motoren als de hatchback. Dat betekent dat je kunt kiezen uit een 1,2-liter driepitter met 110 of 130 pk, een 130 pk leverende diesel en twee versies van de 1.6 Turbo Hybrid (180 pk en 225 pk). De plug-in hybrides hebben een 12,4 kWh-accu, die goed zou zijn voor een elektrische actieradius van maximaal 60 kilometer. Een automaat met acht verzetten is altijd standaard. Op de 130 pk-benzineversie en de diesel is die transmissie optioneel.