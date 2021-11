WINACTIE - Win vrijkaarten voor de Essen Motor Show (27 november - 5 december)

De Essen Motor Show - die in 1968 voor het eerst werd gehouden - is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Het is hét Europese evenement voor de tuningbranche en trekt de meest extreme creaties naar het Messe-gebouw in Essen. Daarnaast is er ook aandacht voor sportauto's, supercars, klassiekers en raceauto's.



Hoe kun je vrijkaarten winnen voor de Essen Motor Show?

Dit jaar wordt de Essen Motor Show gehouden van 27 november tot en met 5 december. Van de organisatie mag Autoreview.nl vijf vrijkaarten weggeven. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die kaarten, is hieronder je naam en e-mailadres invullen. Op donderdag trekken wij uit de inzendingen drie winnaars, waarvan er twee een setje kaarten krijgen.