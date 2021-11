Auto Review 12 in de winkel - De Audi RS 3 is vies, vuig, maar zó verleidelijk!

Hij bekommert zich niet om het lot van de ijsbeer en drijft met zijn felle lakkleur de spot met de groenen. De Audi RS 3 is vies, vuig, maar zó verleidelijk. Dus dat je je aangetrokken voelt tot onze schandalige cover, begrijpen we meteen. Maar je leest vast ook graag over het volgende in Auto Review 12:

Kia EV6: De elektrische auto die jij wilt

Op de Nederlandse automarkt vechten Kia en Volkswagen om de eerste plaats. Kia’s grootste succesnummers waren tot dusver de Picanto en de Niro. Met de elektrische EV6 zetten de Koreanen een nieuw, geavanceerd wapen in. Moet de concurrentie zich opmaken voor de definitieve genadeklap?

Mazda en Peugeot krijgen les van Hyundai: zo bouw je een compacte suv

Ondanks zijn bescheiden afmetingen, is de compacte suv een veelvraat. Hij eet van twee walletjes, door klanten uit zowel het traditionele B- als C-segment weg te lokken. Een goed voorbeeld is de nieuwe Hyundai Bayon. Maar ook de directe concurrentie moet op zijn tellen passen, zo blijkt uit deze test tegen de Peugeot 2008 en de Mazda CX-3.

BMW i4: Eindelijk pakt BMW Tesla aan

De elektrische BMW i4 bezorgt niet alleen Audi en Porsche kopzorgen, zelfs de BMW M3 is niet veilig voor dit gevaarte met stekker. Eerder reden we met het voorseriemodel, nu is eindelijk de productieversie klaar. BMW lijkt definitief de EV te omarmen.

Volvo C40: Minder ruimte voor meer geld

Et tu, Volvo? Het merk dat zich tot nu toe verre van de coupé-suv-trend heeft gehouden, gaat toch overstag. Je koopt of leaset deze elektrische Volvo C40 Recharge vooral voor zijn design. Want voor ruimte op de achterbank en in de kofferbak moet je bij de even goede XC40 Recharge zijn.



