Top en flop: Het goede en slechte nieuws van week 46

Zestig jaar Renault 4 - Het nieuwe 'Viertje' wordt volledig elektrisch

Renault wil jullie aan de elektrische aandrijving hebben en zet daarom vol in op de nostalgie. Zowel de Renault 4 als de Renault 5 komt terug. Van die laatste hebben we al een fantastisch studiemodel gezien, de nieuwe 4 wordt op 26 november onthuld.



+ Top - Van de nieuwe Porsche Cayman GT4 RS worden je lachspieren doodmoe

De Porsche 718 Cayman GT4 is een van de fijnste sportauto's die we in de laatste jaren hebben gereden. Dus dat belooft wat voor de nieuwe Cayman GT4 RS. Minder gewicht, meer vermogen. Als dat niet een recept is voor eindeloze uren met een idiote grijns achter het stuur zitten, dan weten wij het ook niet meer ...



+ Top - Update voor jouw Polestar 2 - Wil je 68 pk extra?

Heb jij een Polestar 2 Long Range Dual Motor? Dan kun je de 408 pk en 660 Nm sterke elektromotoren sinds deze week een vermogensboost geven. Polestar biedt nu een over-the-air-update aan, die de aandrijflijn van de Long Range Dual Motor een heel stuk krachtiger maakt. Alleen moet je daarvoor wel in de buidel tasten ...



- Flop - Tesla-topman Elon Musk is nog steeds een ongelofelijke eikel



Wat Tesla heeft klaargespeeld in de afgelopen jaren is ontzettend indrukwekkend. En toch heeft de Amerikaanse fabrikant een imagoprobleem van heb ik jou daar. Niet alleen door de kwaliteitsproblemen die het merk parten spelen en door het gebrek aan communicatie daarover, maar ook door het feit dat topman Elon Musk nog steeds een ongelofelijke eikel is.



- Flop - Dit is hoeveel batterijcapaciteit een Volkswagen ID.3 in een jaar verliest



Dit is een van de dingen waar we aan moeten wennen bij elektrische auto's. In een benzineauto wordt de brandstoftank niet steeds een beetje kleiner, maar in een elektrische auto gebeurt dat wel. Na iets meer dan een jaar ontladen, opladen en rijden heeft een Volkswagen ID.3 minder batterijcapaciteit dan toen hij nieuw was. Zoveel is er dan nog over ...



- Flop - Tesla levert opeens incomplete auto's af. Zonder klanten in te lichten ...



Het wereldwijde chiptekort dwingt autofabrikanten tot opzienbarende maatregelen. BMW levert sommige modellen tijdelijk zonder touchscreen, maar geeft klanten in ieder geval korting. Mensen die een Tesla Model 3 of Model Y hebben besteld, zien gewoon opeens een paar gaten in de bekleding zitten. Waar USB-poorten hadden moeten zitten ...