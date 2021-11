Met een Corvette de Dakar-rally rijden? Dat kan! Met de Century CR6 van de broertjes Coronel

De Century CR6 is een racemachine voor in het zand. Een Formule 1-auto voor echte mannen, die zand, rotsen en modder niet weren, grind gebruiken als tandpasta en krokodillen houden als huisdieren. De motor levert 370 pk en een koppel van 750 Nm. Het vermogen is niet opzienbarend, maar in het zand draait het dan ook om de power onderin: het koppel. Met zoveel kracht uit een atmosferische V8 wordt een zandduin een nietszeggend molshoopje. En dan die geweldige sound, die moet je horen.

Waarom geen vierwielaandrijving voor de Century CR6?

De kracht van het Corvette-motorblok wordt via een sequentiële zesversnellingsbak doorgevoerd naar de achterwielen. Vierwielaandrijving zou de ongeveer 1500 kilo wegende buggy alleen maar zwaarder maken en dus lieten de makers het bij achterwielaandrijving. Bijkomstig voordeel van 2WD is het gebrek aan een ingewikkelde aandrijving: de motor bevindt zich boven de achterwielen en een lange aandrijfstang is dus niet nodig. Wat er niet is, kan ook niet kapot.

Duurzaamheid is in Dakar minstens zo belangrijk als snelheid

Duurzaamheid is tijdens de Dakar-rally minstens zo belangrijk als snelheid, en dat kun je gerust aan de Amerikanen overlaten. De enorme V8 mag krachtig zijn, door het enorme slagvolume van 7,0 liter wordt de motor relatief onderbelast. Even voor het idee: de cilinderinhoud van de V8 meet net geen liter per cilinder. Dat geeft flinke explosies.

Ook de rest van de auto is duurzaam als een tank. Elk onderdeel, van het onverwoestbare interieur tot de double wishbone-raceophanging werd uitermate getest door het team van Century, en is gemaakt om mee door de wildernis te beuken. Achter de carterbeschermers zouden kartelbazen zich in een vuurgevecht dankbaar schuilhouden.

Tim en Tom Coronel vervangen 'the Beast' door de Century CR6



'The Beast', zo noemden Tim en Tom Coronel hun stevig verbouwde Baja-buggies in de afgelopen jaren. En die beesten werden steeds beestachtiger. Met de Century CR6 maken de racende broers een nieuwe stap. Hoewel 'the Beast' het goed deed, ontbrak het hem aan de pure snelheid die nodig is om toptijden te rijden. De CR6 haalt met gemak een topsnelheid van 170 km/h met gemak en biedt daardoor betere kansen op top tien-classificaties.

Met de snelheid komt echter ook een risico. Hoe sneller het gaat, hoe gemakkelijker het is om een foutje te maken en schade te rijden. Tom en Tim zullen dus rustig aan moeten doen, en dat is voor de broers niet altijd gemakkelijk. De vierenveertigste Dakar-rally start op 2 januari 2022 vanuit Ha’il in Saudi Arabië en finisht twee weken later in Jeddah (eveneens in Saudi Arabië). Vorig jaar werden Tim en Tom zesentwintigste.