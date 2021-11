Dit is hoeveel batterijcapaciteit een Volkswagen ID.3 in een jaar verliest

Battery Life - een EV-liefhebber en Youtuber - rijdt in een Volkswagen ID.3 met 58 kWh-batterij. Toen de auto nieuw was, deed hij er een actieradiustest mee bij een constante snelheid van 90 km/h. Zo'n 12 maanden later deed hij hetzelfde opnieuw, nu bij een tellerstand van 22.644 kilometer. De verschillen in actieradius waren opvallend en na wat berekeningen kwam Battery Life uit op een verlies van 7,5 procent batterijcapaciteit (4,4 kWh).

Volkswagen ID.3 intensief gebruikt in eerste maanden

"In de eerste drie maanden heb ik 15.000 kilometer gereden", vertelt hij. "In 90 procent van de gevallen heb ik de auto opgeladen aan een 100 kW DC-snellader tot 100 procent laadniveau. Daarbij heb ik de batterij regelmatig leeggereden tot minder dan 10 procent laadniveau. Na de eerste drie maanden is het gebruik veranderd. Ik heb de auto in die periode vaak niet verder dan 80 procent opgeladen, aan een simpele 11 kW AC-lader."

Volkswagen bevestigt afname batterijcapaciteit

Omdat Battery Life ook wel weet dat zijn meetmethode niet waterdicht is, bracht hij zijn ID.3 naar Volkswagen. Daar werd de nu 14 maanden oude auto (tellerstand: ruim 25.000 kilometer) doorgemeten met speciale apparatuur. En Volkswagen bevestigde wat de Youtuber al wist: van de batterijcapaciteit van 58 kWh was nog maar 92 procent over. Een afname van 8 procent dus in 14 maanden.

Dit is waarom batterijen langzaam degraderen

Tesla heeft ooit bevestigd dat een Model S na 40.000 kilometer gemiddeld nog 95 procent van zijn batterijcapaciteit over heeft. Dat percentage hangt echter van allerlei factoren af. Over het algemeen kun je stellen dat DC-snelladen minder goed is voor een batterij dan 'langzaam' AC-laden, dat het aantal laadcycli van invloed is (hoe meer cycli, hoe slechter) en dat batterijen geen fan zijn van hoge temperaturen. Ook speelt tijd gewoon een rol. Batterijen degraderen langzaam, ook als je er niets mee doet.