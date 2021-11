Onderhuids zijn de Subaru Solterra en Toyota bZ4X volledig gelijk. Beide komen in twee versies op de markt: met voorwielaandrijving en 204 pk / 265 Nm en met 4WD en 218 pk / 336 Nm. Ze zijn begrensd op een topsnelheid van 160 km/h, beschikken over one-pedal driving en hebben een 71,4-kWh batterij. De actieradius ligt op zo'n 450 kilometer. Als je de Subaru of Toyota aan een 150 kW-lader hangt, is hij na een half uur weer voor 80 procent vol.

Subaru Solterra heeft niet dat gekke Tesla-stuurtje

In het interieur zijn ook geen verschillen te ontdekken. Subaru en Toyota kiezen voor een soort Peugeot-achtige opstelling, met een digitale cockpit die boven het stuur uitkomt. Toyota levert optioneel een half stuurknuppelstuurtje in de bZ4X, een beetje zoals Tesla ook doet met de nieuwe Model S en Model X. Bij Subaru lezen we daar niets over en zien we het vreemdsoortige stuurwiel ook niet terug op de persfoto's.

Typische 'Subaru-grille' op de neus van de Solterra

Eigenlijk is het enige dat anders is aan de Subaru het uiterlijk van de stekker-suv. De Toyota bZ4X heeft een vrij vormloze neus, terwijl de Solterra een zeshoek op de neus heeft: een vorm die doet denken aan de grille van de brandstof-Subaru's. Verder voegt de Solterra een set ronde mistpitjes toe en anders gestileerde koplampen en achterlichten. De nieuwe Subaru komt halverwege 2022 op de markt.