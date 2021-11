Klimaatconferentie Glasgow - Autofabrikanten weigeren milieuafspraken COP26 te steunen

Uit de COP26-klimaattop van de Verenigde Naties in Glasgow is een verklaring gerold, die als doel heeft om de overgang van brandstofauto's naar elektrische auto's te versnellen. De belofte - want bindend is het allemaal niet, natuurlijk - is ondertekend door nationale, regionale en lokale overheden, autofabrikanten, grote leasemaatschappijen, internationale verhuurbedrijven, investeerders, en andere betrokken partijen.

COP26-verklaring moet overgang naar elektrische auto's versnellen

In de verklaring staat dat autofabrikanten zullen werken aan de verkoop van alleen elektrische auto's en bestelbusjes. Voor de belangrijkste markten wordt als deadline 2035 aangehouden, voor de rest van de wereld 2040. Nogmaals, niks van dit alles is bindend. De verklaring is lekker vaag en vrijblijvend opgesteld, zodat niemand zich er een buil aan kan vallen. En toch hebben slechts een paar autofabrikant het document ondertekend: Ford, General Motors, Jaguar Land Rover, Mercedes en Volvo.

Waarom willen BMW, Renault-Nissan, Toyota en Volkswagen niet tekenen?

Alle andere - BMW, Renault-Nissan, Hyundai-Kia, Stellantis, Toyota, Volkswagen, noem maar op - weigeren. Waarom? Volgens de Financial Times willen de fabrikanten niet meedoen omdat landen als China, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten de verklaring ook niet hebben getekend. Bovendien zouden de bedrijven twijfels hebben bij de haalbaarheid van het EV-doel op sommige markten. Wat ons een vreemde reden lijkt, aangezien de COP26-verklaring toch niet bindend is ...