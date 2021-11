Bugatti samengevoegd met Rimac. Volkswagen geen eigenaar meer

Volkswagen wilde van Bugatti af, dat was geen geheim. Het megalomane prestigeproject van voormalig Volkswagen-topman Ferdinand Piëch was een blok aan het been, vindt de huidige VW-baas Herbert Diess. Daarom werd er al sinds 2020 met Rimac gesproken over een overname. In juli dit jaar kondigde Volkswagen aan dat Bugatti en Rimac zouden samengaan in een joint venture. Die is nu opgericht: Bugatti Rimac.

Bugatti en Rimac deels eigendom van Porsche

Het bedrijf is voor 45 procent eigendom van Porsche en voor 55 procent van de nieuwe Rimac Group, waarin - om het lekker verwarrend te maken - Porsche eveneens een aandeel heeft (22 procent). De rest van de aandelen is verdeeld over oprichter Mate Rimac (37 procent), Hyundai (11 procent) en andere investeerders (32 procent). Bugatti Rimac zetelt in Kroatië, met als directeur Mate Rimac. Stephan Winkelmann staat niet langer aan het roer bij Bugatti en gaat zich richten op Lamborghini.

Nieuwe Rimac Campus gebouwd in Zagreb

Bugatti en Rimac blijven aparte merken, met fabrieken in Frankrijk en Kroatië. Vanaf 2023 gaat daar deels verandering in komen. Er wordt een nieuwe Rimac Campus gebouwd in Zagreb, waar zo'n 2500 mensen komen te werken. Momenteel zijn er bij Rimac grofweg 300 mensen in dienst en bij Bugatti ongeveer 135. De merken zullen elkaar versterken, is het idee achter de fusie. Rimac profiteert van de supercarexpertise van Bugatti, dat op zijn beurt toegang krijgt tot elektrische aandrijftechnologie.