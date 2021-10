Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 42

- Top: Duitse verkeersboetes fors omhoog, maar blijven een lachertje



In november gaan de tarieven van Duitse verkeersboetes flink omhoog. Voor een groot deel worden ze zelfs verdubbeld! Dat klinkt dreigend, maar in vergelijking met Nederland blijven de boetes voor snelheidsovertredingen aan de milde kant. Ziehier de verschillen.

+ Top: Elektrische Volvo XC40 krijgt binnenkort meer actieradius

Het is een 'truukje' dat Tesla ook weleens uithaalt: zonder ook maar één schroefje of chipje aan hun auto's te vervangen, kunnen ze toch het bereik verbeteren. Volvo doet nu ook een 'Teslaatje' en beweert dat de volledige elektrische XC40 met een over the air update een grotere actieradius krijgt.

+ Top: iPhone-fabrikant Foxconn onthult twee elektrische auto's

Gaat Apple nou wél of niet een elektrische auto bouwen? Die vraag houdt de autowereld al een paar jaar bezig. Het Taiwanese conglomeraat Foxconn - dat voor Apple de iPhone fabriceert - is zijn belangrijkste opdrachtgever in ieder geval voor. Onder de merknaam Foxtron komt het bedrijf met twee elektrische auto's: de Foxtron Model C en Model E. Dit zijn ze ...



- Flop: Is er nou ook al een tekort aan winterbanden?

Er is een tekort aan bijna alles tegenwoordig: halfgeleiders, magnesium, arbeidskrachten en nu ook aan winterbanden. Door de hoge transporttarieven en nieuwe Franse wetgeving is de voorraad in Nederland nog nooit zo laag geweest.

- Flop: Nieuwe auto’s hebben veel opties die jullie niet willen

Nieuwe auto's zijn rijdende computers, met een overvloed aan elektronische systemen om autorijden gemakkelijker, veiliger en comfortabeler te maken. Maar jullie zitten niet te wachten op al die technologie, zo blijkt uit onderzoek.

- Flop: Tesla verwijdert alle Cybertruck-info van zijn website

Tesla doet de dingen graag anders. En daar moeten klanten het maar mee doen, kennelijk. Ook nu weer is er iets geks gebeurt. Tesla heeft alle informatie over de Tesla Cybertruck - de specificaties en de prijzen - stiekem van de website gehaald.