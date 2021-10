CBS: Elektrische auto's nog geen 2 procent van het Nederlandse wagenpark

Het aantal personenauto's in Nederland blijft maar groeien, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Op 1 januari 2021 waren er 156.000 meer exemplaren geregistreerd dan een jaar eerder, wat een stijging van 1,3 procent betekent. Van de 8,8 miljoen auto's rijdt 80 procent op benzine (plus 1,5 procent). Het aantal diesels nam met 9,1 procent af.

Aantal elektrische auto's steeg met 63 procent

De echte stijging zit bij de stekkerauto's: plug-in hybrides en volledig elektrische modellen. In 2020 steeg het aantal met 76.000 tot ruim 273.000 (plus 38 procent). Plug-in hybrides beginnen weer populairder te worden, maar blijven nog steeds achter bij de EV's. Het aantal geregistreerde elektrische auto's steeg in 2020 met 63 procent.

Overgrote deel EV's in handen van zakelijke rijder

Van de 8,8 miljoen auto's in Nederland heeft slechts 3,1 procent een stekker. Halen we daar de plug-in hybrides vanaf, dan blijft er een aandeel van net geen 2 procent over voor de volledig elektrische auto's. Dat die voor particulieren nog steeds te duur zijn, blijkt uit het feit dat 78 procent van de EV's een zakelijke bezitter heeft.

Subsidie voor particulieren zorgt voor stijging

Sinds 2020 kunnen particulieren subsidie krijgen als ze een elektrische auto kopen of privéleasen: 4000 euro voor een nieuwe, 2000 euro voor een gebruikte. Het potje was in 2020 én in 2021 al na een paar dagen leeg, maar toch zorgde de stimulans voor een verdubbeling van het aantal particuliere EV-rijders.

Plug-in hybride uit de gratie bij zakelijk rijders

Het is triest om te zien hoe de Nederlandse automarkt door belastingvoordelen wordt gestuurd. Een paar jaar geleden waren plug-in hybrides nog razend populair onder zakelijke rijders. Nu ze geen voordeeltjes meer hebben niet meer. Het aantal leaserijders met een stekkerhybride nam af met 32 procent. Plug-ins zijn nu meer in trek bij particulieren (plus 78 procent).

40 procent van alle EV's geregistreerd in december

Hoezeer de markt voor elektrische auto's wordt gedreven door bijtelling is te zien in de verkoopstatistiek over 2020. Meer dan 40 procent (!) van de EV's werd geregistreerd in december 2020, de maand voordat de lage bijtelling van 8 naar 12 procent zou gaan. Vervolgens kocht in januari bijna niemand een elektrische auto meer.